Waarom het een goed idee is dat Amazon een Shark Tank maakt

Amazon komt dus binnenkort op Prime Video met Buy it Now, waarvan we hopen dat we het vanaf 30 oktober als het online komt ook in Nederland kunnen kijken. Al is het maar omdat Shark Tank helaas nog steeds niet on demand te streamen is in ons land.

Het verschil met Shark Tank en Buy It Now is dat er ook 100 potentiële klanten aanwezig zijn die beoordelen wat ze van een product vinden. De ‘Sharks’ zijn onder andere Gwyneth Paltrow, Tabitha Brown, Tony Hawk, Anthony Anderson en Christian Siriano. De presentatie is in handen van JB Smoove.