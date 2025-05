AI-versie van vermoorde man doet z’n verhaal in de rechtbank

In Amerika is het rechtssysteem heel anders:er wordt volop gebruikgemaakt van leugendetectoren en er is een jury van gewone burgers die er iets van mag vinden. Nieuw is de komst van AI in de rechtbank: AI als advocaat blijkt niet zo’n succes te zijn, maar nu heeft een AI-versie van een slachtoffer zijn verhaal gedaan in de rechtbank.

AI-avatar

Het gaat om een AI-avatar, dus een soort video waarin het slachtoffer met behulp van AI in zijn eigen stem het verhaal doet van zijn kant. Heel bizar, want de echte persoon kan het verhaal niet meer navertellen. Het gebeurde in Phoenix. Gabriel Paul Horcasitas schoot Christopher Pelkey dood nadat ze een verkeersruzie hadden. Geen verkeersslachtoffer dus, maar moord.

De AI-versie van Christopher kon worden gemaakt door tientallen brieven die de nabestaanden bij de rechtbank achterlieten. De brieven gingen over de persoonlijkheid van de man, wat hij heeft gedaan in het leven en in het bijzonder de humor die hij bracht. Het was de zus van het slachtoffer die bedacht: “Ik kan dit verhaal niet vertellen in de juiste woorden, waarom laten we het mijn broer niet zelf doen, met behulp van AI? In Arizona mag je dit gebruiken en dat is dan ook waardoor Christophers stem in de rechtszaal te horen was.

Rechtbank

Wat misschien nog wel het gekste is, dat is hoe de AI zich ook echt richtte tot de dader. Hij zei tegen Gabriel dat hij het jammer vond dat de twee mannen elkaar onder die omstandigheden hebben getroffen. Hij zei zelfs: “In een ander leven waren we waarschijnlijk vrienden geweest. Ook geeft hij aan dat hij vergevensgezind is.

Zijn zus plaatste de video op YouTube: