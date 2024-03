​5 toffe dingen die je kunt doen met Microsoft Designer

Je kunt het wiel natuurlijk zelf proberen uit te vinden door te ploeteren in Photoshop of Canva, maar tegenwoordig kan AI je met talloze dingen helpen. Zo ook binnen Microsoft Designer, waar je heel toffe stickers kunt maken voor WhatsApp en meer. Weet je echter niet zo goed waar je moet beginnen? Geen probleem, we geven je vijf tips van vette dingen om te doen met Microsoft Designer.

Leuke manieren om Microsoft Designer te gebruiken Microsoft Designer is geen apart programma dat je hoeft te downloaden: je kunt het gewoon benaderen in de browser. Ga hiervoor naar designer.microsoft.com en je komt in de previewversie terecht, waarmee je al vanalles kunt doen. Sticker Creator Heb je een app op je telefoon waarmee je stickers kunt maken voor WhatsApp, maar zoek je nog gave designs? Je kunt met de Sticker Creator van Microsoft Designer alle stickers maken die je maar wil. Omdat wij natuurlijk cowboys zijn, op laptops werken en de schrijver van dit stuk dol is op eenhoorns, besluiten we een te vragen om een sticker van een unicorn cowboy met een laptop:

Maar het kan ook nog specifieker. Je kunt ook vragen om een wat minder cartoonesk en meer fotorealistisch beeld. Nu is een unicorn op zich natuurlijk niet super fotorealistisch, maar je ziet wel dat het er een stuk serieuzer uitziet meteen:

Design Creator Er is ook een Design Creator, die je bijvoorbeeld een leuke uitnodiging laat maken, of een Instagram-post. Laten we er bijvoorbeeld eentje laten maken voor dit artikel. De prompt ‘een Instagram post that tells people about an article about microsoft designer, with a nice visual that fits with this topic’ komt -na relatief lang wachten- uit op een heleboel opties: Je kunt erop klikken en het verder nog naar wens aanpassen, allemaal binnen Designer zelf. Zo zouden we de ondertitel van die leuke met die gebouwen veranderen, want dat is niet waar dit artikel over gaat. Maar je ziet wel: Microsoft Designer komt meteen met een grote variëteit in mogelijkheden en dat maakt het leuker om iets te kiezen dat goed bij je merk past.



Brand Kit Designer Over je merk gesproken: zoek je nog een huisstijl? Ook daar helpt Microsoft Designer je bij. Stel je voor dat we een restyle doen van DutchCowboys en die eenhoorn van eerder wat prominenter aanwezig willen maken en willen kiezen voor een design dat paars is, dan is dat vrij makkelijk: De prompt is DutchCowboys en ‘a blog about technology, entertainment, marketing, internet, and popular science. Our brand colors are purple. Logo is a unicorn cowboy with a laptop.’ Het moest wat staccato, want meer tekens kregen we van Microsoft niet. Eerlijk is eerlijk, helemaal begrepen heeft Microsoft het niet: het komt zelfs met een paar opties op de proppen waarbij het logo helemaal geen paars bevat: Even een paar keer klikken en er is een optie die wel meer is wat we vroegen, gelukkig:



Achtergronden weghalen Misschien wil je die foto van je kat in de zon wat opfluffen en er een soort rare ruimtekat van maken. Dat kan gewoon. Schram merkt er zelf niks van, maar met Microsoft Designer zet je haar zo uit de tuin, in de ruimte. Je uploadt een foto, klikt erop, kiest dan voor ‘Remove background’ en na even wachten zie je dat de kat is uitgeknipt. Links kun je via Visuals en dan Photos zoeken naar space (de ruimte) en die kun je er dan zo achterzetten (gaat het ervoor, dan kun je erop klikken en ‘set as background’ kiezen). In een handomdraai, al is de kwaliteit ervan wel erg afhankelijk van het onderwerp en de kwaliteit van je bronmateriaal, maar dat geldt uiteraard voor alle AI-toepassingen.



Image creator Microsoft Designer komt binnenkort ook met de optie om albums te maken, zoals je vroeger een fotoalbum maakte, maar die optie is nog in de maak. De vijfde en laatste optie die we in dit artikel aan bod laten komen is de image creator (die je kunt kennen van ons artikel over jezelf in een Funko-poppetje veranderen). Nu hebben we bij het maken van stickers al gespeeld met het creëren van afbeeldingen in stickervorm, maar je kunt het bij de image creator nog wat verder laten gaan. Heel ver zelfs, ook onbedoeld, zo blijkt uit onze prompt. In veel prompts die we maakten werd de poes steeds tikkend op de laptop op de rug van de unicorn gezet, dus de prompt lijkt een beetje vreemd, maar we zijn daardoor wel een stapje verder gekomen. Al is het grappig dat Microsoft Designer er ineens allemaal dingen bij bedenkt (en de rug van de eenhoorn alsnog bedekt is met een berijden, namelijk een soort ruimtewezen zonder voeten die uit het niets is gekomen). Ook is de kat ineens de cowboy geworden. Maar je kunt veel zeggen over het design: gaaf is het wel.

Je kunt met Microsoft Designer veel kanten op. Nu hebben wij niet zo heel erg gestuurd op de animatiestijl, maar dat kun je dus wel doen als je op zoek bent naar bijvoorbeeld een meer strip-achtige look. Eigenlijk ligt de wereld aan je voeten met deze afbeeldingen-AI, maar je moet wel zelf goed bedenken hoe die wereld eruit moet komen te zien.