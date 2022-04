​5 dingen die je gaat doen als je 120 miljoen euro wint

120 miljoen euro: heb je ooit zo’n hoge jackpot gezien in een loterij? Het is moeilijk voor te stellen hoeveel geld het is, laat staan dat je het allemaal zou willen uitgeven. Je houdt bij alles wat je wil kopen wel geld over. In dit artikel geven we je tips waar je dat geld onder andere aan kunt spenderen en welke loterij je dan moet hebben. Spoiler: eentje die nu op zowel dinsdag als vrijdag trekkingen heeft.



Met zoveel meer kansen om die miljoenen te winnen, kun je vast heerlijk wegdromen bij het idee. Ben jij al begonnen met dromen? Wat ga je met zoveel geld doen? Je kunt er immers bijna alles mee. Zelfs als je het niet belangrijk vindt om rijk te zijn, spreekt ongetwijfeld een comfortabel leven zonder financiële zorgen je wel aan. Wat als je zo’n niet te bevatten bedrag wint? Wij hebben wel een idee hoe je dat geld kunt spenderen. Je houdt zelfs nog genoeg over om bijvoorbeeld te delen met je ouders, je vrienden of vast als erfenis weg te zetten voor je kinderen:

1. Op wereldreis met je vrienden

Het is een klassiek antwoord op de vraag: wat zou jij doen met 120 miljoen? Dat wil echter niet zeggen dat het geen briljant plan is. Eindelijk die vriend van je die altijd de overtreffende trap wil zijn een koekje van eigen deeg geven door met zijn allen in een privéjet naar de mooiste bestemmingen op onze planeet vliegen en daar niet hoeven te slapen in hostels, maar op een exclusief ‘onbewoond’ eiland à la Richard Branson. En als dat te normaal voor je is, dan huur (of koop!) je toch gewoon een jacht om vakantie op te vieren? Als Beyonce en Jay Z het kunnen, dan kun jij het -met een beetje hulp van je nieuwe financiële status- ook.

2. In één keer een hele bitcoin kopen

Het is moeilijk om het geld dat je eigenlijk aan huur of hypotheek zou willen uitgeven te investeren in cryptovaluta, maar wat als je ineens wel extra geld te spenderen hebt? Kleingeld krijgt voor jou een heel andere definitie wanneer 1 bitcoin voortaan je kleingeld is. Voor 43.000 euro (op moment van schrijven) heb je al een bitcoin in handen, dus je houdt heel veel geld over om bijvoorbeeld in andere cryptovaluta te steken. Kun je misschien meteen een NFT kopen, zoals een aap van de Bored Ape Yacht Club.

3. Een paar vette auto’s

Je hoeft echt niet meteen 10 dezelfde dure sportauto’s voor de deur te zetten om te laten zien dat je rijk bent: bovendien kun je er maar in één tegelijk rijden. Toch zijn er ongetwijfeld bolides die je hart sneller doen kloppen. Misschien wil je je vriend of vriendin blijmaken met een superdeluxe boodschappenauto voor het hele gezin die is gewrapped in zijn of haar lievelingsdierenprint? En die normaliter veel te dure sportauto die je voor jezelf in gedachten had, die is natuurlijk pas echt van jou als je hem compleet laat customizen. Jouw naam in het leer van het stuur geborduurd? Het dashboard precies in de kleur van jouw ogen? Nu heb je de kans om alles helemaal op maat te hebben, precies zoals jij altijd al wilde. Met een auto die helemaal in je straatje past, wil jij de straten steeds vaker onveilig maken.