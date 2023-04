1 april 2023: een overzicht van de leukste inhakers en grappen

Vandaag is het weer 1 april, de dag om leuke grappen en grollen uit te halen. Wist je dat de oudst bekende 1 april grap voor het eerst werd vermeld in een Franse bron in het jaar 1508. In Engelstalige landen viert men April Fool's Day en de Fransen noemen 1 april, poisson d'avril. Het is de dag waarop iedereen grappen uithaalt. En deze trend is vele jaren geleden ook overgewaaid naar het wereld wijde web en natuurlijk social media. Steeds meer bedrijven en merken doen hieraan mee en hebben hun creatieve brein ingezet voor de betere (niet altijd) 1 april grappen. Alle 1 april grappen van 2023 Hieronder hét overzicht van de leukste 1 april grappen van 2023 die we tot nu toe zijn tegenkomen. Een overzicht dat we in de loop van de dag verder aan zullen vullen. Kom jij leuke dingen tegen die zeker in dit overzicht niet mogen ontbreken, laat het ons weten middels een berichtje, mail, tweet, app of belletje, zodat we de leukste inhakers en grappen hier nog toe kunnen voegen.

De Mekkerstekker van Zonneplan Voortaan bespaar je nóg meer met Zonneplan energie dankzij deze nieuwe innovatie. De assertieve houding van dit apparaat zal in het begin even wennen zijn, maar betaalt zich dubbel en dwars uit. Benieuwd wat het is? Bekijk snel de video!

Coolblue Energie introduceert Yamuda Coolblue komt met Yamuda, de slimme bespaarassistent in de Coolblue app. Met Yamuda, een verbastering van de uitspraak je-moeder, wordt besparen een eitje. Ze is namelijk hartstikke streng.

Carnaval Festival krijgt een muzikale update Na 39 jaar krijgt deze toch iconische attractie in de Efteling een nieuwe sound! Sneller, energieker én verrassender. Vanaf vandaag al te beleven.

Veilig naar huis na avond stappen TeamAlert lanceert vandaag een nieuwe deelscooter: BEAM. Deze innovatieve deelscooter heeft een ingebouwde laser om jonge bestuurders veilig thuis te laten komen na een avondje stappen. Met de introductie van BEAM wil TeamAlert actief bijdragen aan een veiliger verkeer voor jongeren. De gloednieuwe deelscooter is door TeamAlert ontwikkeld om jongeren veilig en verantwoord op de scooter naar huis te laten rijden na een avond uit. De scooter heeft een unieke functie: de ingebouwde laser. De laser projecteert een rechte lijn op de weg waarmee jongeren kunnen testen of ze nog veilig kunnen rijden. Kleurt de lijn rood? Dan slaat de motor van de scooter automatisch af en kan de bestuurder niet meer verder rijden. Dankzij deze innovatieve functie kunnen jongeren veilig naar huis rijden na een avond stappen met vrienden.

Kinderuitzendbureau Kidworks om arbeidskrapte op te lossen Met het fictieve uitzendbureau Kidworks wil Fairtrade Nederland de arbeidskrapte oplossen met kinderen. Kidworks bestaat gelukkig niet echt, kinderarbeid helaas wel. Met Kidworks wil Fairtrade aandacht vragen voor kinderarbeid in de katoenteelt en Nederlanders aan het denken zetten over de impact van kinderarbeid. Waarom accepteren we dit hier niet, maar aan de andere kant van de wereld wel? Uit onderzoek blijkt dat 71 procent van alle Nederlanders het géén goed idee vindt om de minimumleeftijd om te werken naar beneden te brengen. Tweederde van de deelnemers zou zich zelfs schamen wanneer kinderen in Nederland structureel arbeid zouden verrichten. Toch is dit een situatie die bij katoenboeren regelmatig voorkomt doordat ze geen fatsoenlijk inkomen verdienen en niet anders kunnen dan hun kinderen inzetten om voldoende inkomen te genereren. Daar kun je je toch niets bij voorstellen?

Dit is de eerste rotonde in de Formule 1 Ieder raceseizoen is het voor de teams in de Formule 1 weer de opgave om de snelste auto aan de start te laten verschijnen. Na de veranderingen van de auto's in het seizoen van 2022, zijn in 2023 de circuits aan de beurt. Prommenz kan vandaag met gepaste trots vertellen dat ze de allereerste rotonde in de Formule 1 mogen aanleggen. Naast dat de rotonde duurzamer is en de verkeersveiligheid bevordert, geeft het coureurs ook de mogelijkheid om tegenstanders op een geheel nieuwe manier in te halen. Hierdoor worden de races nog spectaculairder.



Duinrell komt met oplossing voor gillende ouders Duinrell heeft de oplossing gevonden voor gillende vaders en moeders in een achtbaan: het Nonsans-masker. Vanaf het nieuwe zomerseizoen is dit speciale geluidsmasker verplicht voor alle ouders op Duinrell. Dit nieuwe masker uit Frankrijk zorgt ervoor dat het harde gegil van een vader of moeder wordt omgezet in prettige dierengeluiden. Duinrell is altijd bezig haar gastbeleving te optimaliseren. Een van de grootste uitdagingen voor kinderen die het attractiepark bezoeken, is het harde gegil van hun vader of moeder tijdens een ritje in een attractie. "Als ouders gillen, dan gaat hun stem al vrij snel naar falsetto. Dat is een hoog geluid, maar nog niet heel pijnlijk. Echter bij vader en moeders, die hun stem veel vaker moeten gebruiken, gaat hun stem van falsetto in de loop der jaren naar nonsetto. En als je gilt in nonsetto, dan is dat ontzettend onprettig voor het kinderoor. Daarom zijn wij bij Duinrell op zoek gegaan naar een oplossing. En die hebben we gelukkig gevonden in Frankrijk," aldus Henk, audiotechnicus bij Duinrell.

Pornstar Martini Boer’n yoghurt Vijf geleden had Zuivelhoeve als 1 april inhaker een nieuwe smaak: Licor 43. Door het grote virale succes van die tijd is de smaak sinds 2019 ook daadwerkelijk in de supermarkten te vinden geweest. Maar het punt is nu gekomen dat hij, na vier succesvolle jaren, verdwijnt uit de schappen. Maar bij de Zuivelhoeve heeft men niet stil gezeten. Er komt een opvolger. Ze gaan nu van een likeur naar een heuse cocktail met de nieuwe smaak Pornstar Martini.

Nieuw: Easy Color Ink technologie Van Raam, Nederlandse producent van aangepaste fietsen, heeft een technologische doorbraak bereikt met de ontwikkeling van de Easy Color Ink technologie. Deze innovatieve coating maakt het mogelijk om de kleur van de Easy Rider Compact driewielfiets te veranderen tijdens het fietsen. In onderstaande YouTube video zie je hoe de Easy Color Inkt technologie werkt.



Kom van die bank af! Vanaf zaterdag start SportCity met een haal- en brengservice voor aarzelende sporters. De SportTaxi gaat mensen thuis ophalen en naar de sportschool brengen. Uiteindelijk moet de service mensen motiveren in beweging te komen. Het gaat om een pilot in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Als de service succesvol blijkt, breidt SportCity deze uit naar de rest van het land. SportCity gelooft dat iedereen wel een beetje meer beweging kan gebruiken. Dat is immers wat je gelukkiger maakt. Hoe meer je beweegt, hoe beter je je voelt. Dus naast het boodschappen tillen, je kind met de fiets van school ophalen of de trap nemen op je werk, is het belangrijk dat mensen daarnaast óók (blijven) bewegen. Recente onderzoeken uit de fitnessbranche laten zien dat mensen vaak moeite hebben om een ritme vast te houden bij het bezoeken van hun sportschool. Zeker in de maanden februari, maart en april als de goede voornemens wegebben en het buiten nog luguber weer kan zijn. Sabine Winter, Local Marketing Manager SportCity: "Het voelt wellicht tegenstrijdig om mensen met de SportTaxi, een auto, op te halen en naar een sportschool te brengen. Maar we hopen dat deze service hen net dat extra duwtje in de rug geeft om weer lekker naar de sportclub te komen."

Deze bakker komt met PaasAI Verras jezelf of je dierbaren deze Pasen met de nieuwste technologische vooruitgang - de PaasAI. Laat de AI-technologie zijn werk voor je doen en geniet van een ei-ndeloze variëteit aan gepersonaliseerde paaseieren. De AI is al flink getraind. Niet alleen analyseert het de foto van de persoon voor het uiterlijk, maar ook voor hun innerlijke ei-genschappen. En het beste van alles? Ze baseren de smaak van het paasAI op de persoon op de foto. Of je nu een foto van jezelf, je partner, je kinderen of je beste vrienden gebruikt, Bakkerij Dunselman heeft het perfecte paasAI voor jou.

Customs Cats Vanaf aanstaande zaterdag beleeft de Douane een wereldwijde primeur. In aanvulling op het huidige team van speurhonden starten ze nu een pilot met de inzet van speurkatten. Het nieuwe team van ‘Customs Cats’, oftewel douanekatten, is speciaal getraind om hun unieke vaardigheden in te zetten bij de opsporing van verboden goederen en de detectie van verdachte passagiers. Waarom katten? "Katten zijn leniger en wendbaarder dan honden. Hierdoor kruipen ze gemakkelijker tussen koffers door en komen ze op plekken die voor honden minder toegankelijk zijn. Bovendien zijn het uitstekende sluipers waardoor de controles ongemerkt uitgevoerd kunnen worden."

Christelijke Mutualiteit (CM) start met OnlyFans De Christelijke Mutualiteit heeft een account geopend op het bekende platform OnlyFans. Het idee is vooral jongeren gratis advies geven over gezondheid, seksualiteit en anticonceptie.

Een zachte muizensnack Is jouw kat dol op een muisje? Of is hij juist te lui om een muis te vangen? Voor elke kat is er de oplossing, de Vitakraft Cat Yums muis. Deze heerlijke zachte Cat Yums met muis zijn een onweerstaanbaar hapje voor elke kat. Een heerlijke vleessnack met een zachte onweerstaanbare vulling. Dankzij het hoge vleesgehalte gaat jouw kat gegarandeerd smullen van geluk!

Nieuw: de hef-fiets Hef-fietsen zijn de innovatieve variant op de heftruck en een ultieme mix van oer-Hollandse nuchterheid, duurzaamheid en gezondheid.

Nieuw: de bevalbus Je hebt in ons land de keuze om o.l.v de eigen verloskundige thuis te bevallen of in het ziekenhuis. Maar daar komt een keuze bij! Hier is de “Katwijkse Bevalbus”. Speciaal ontwikkeld voor Verloskundigenpraktijk Katwijk. De bus is comfortabel en volledig uitgerust. Inclusief zwaailicht bij spoed. Daarnaast biedt de bus ook nog andere voordelen.

Dunkin' pizza with donut dough...

BBQ Chicken of Pepperoni glijmiddel? Bij EasyToys en New York Pizza doorbreken ze graag taboes en zijn ze altijd op zoek naar spannender en beter. Daarom hebben ze nu samen 3 hele bijzondere special edition glijmiddelen gemaakt!

Daan verandert in Noah Deze naamsverandering is gebaseerd op de populariteit van de naam Noah. De nieuwe merknaam is in de afgelopen jaren de meest gegeven kindernaam voor zowel meisjes als jongens. Een woordvoerder van het bedrijf laat weten: "We zijn de afgelopen jaren hard gegroeid en willen de naam beter laten aansluiten bij de tijd waarin we leven en de generatie waar we het voor doen. De naam Noah is modern en universeel en past bij onze kernwaarden."

Drop pasta van Venco Kan mooi naast de pot pindakaas en nutella. Maar dit is meer iets voor echte dropliefhebbers. Vanaf vandaag in de supermarkt.

Pepermuntthee Wie lust er wel zo’n frisse kop Wilhelmina Pepermuntthee? Vanaf begin april verkrijgbaar!

Shotje Frikandel Speciaal De lekkerste snack van Nederland is nu verkrijgbaar in een geheel alcohol vrij shotje. Ook ideaal om een eigen mix mee te maken.

Kraampakket voor mannen Als partner vervul je een belangrijke rol voor, tijdens en na de bevalling van je vrouw. Daarom introduceert HeltiQ nu het kraampakket voor mannen. Bevat ondermeer wallen crème (128 ml) en een checklist: ‘Wat moet ik allemaal regelen na de bevalling.’