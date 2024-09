Zonneplan komt met prijsplafond om hoge kosten te voorkomen

Hoge gasprijzen

Zonneplan introduceert daarnaast een optie op een vast voorschot, in plaats van een factuur die maandelijks wisselt. Dit is bij andere energiemaatschappijen gebruikelijk, maar met een dynamisch contract is dat minder. Echter komt het er dus wel bij Zonneplan, omdat je dan wat meer vastigheid hebt en aan het einde van het jaar hoort of je iets tekort bent geschoten of juist geld terugkrijgt. Zo heb je een wat eenvoudiger maandelijks kostenplaatje voor je bankrekening.

Het is maar net wat je wil: sommige mensen vinden het juist leuk om elke maand te betalen voor hun dynamische contract en te zien hoe het fluctueert, maar anderen hebben dus liever wat meer ‘vastigheid’ qua betalen, terwijl ze wel willen profiteren van de dynamiek van het contract. Het is in ieder geval optioneel, dus het maar net wat je wil. In ieder geval heeft 1 op de 20 huishoudens een dynamisch contract, dus het is interessant om te zien of andere aanbieders van dit type contracten dit soort innovaties ook toepassen.

Het prijsplafond zorgt er in ieder geval voor dat je je iets minder zorgen hoeft te maken over je gasrekening in de komende maanden. Tenminste: het is natuurlijk altijd goed om het zo min mogelijk te gebruiken, maar met het prijsplafond hoef je minder bang te zijn dat je gewone gas ineens een stuk duurder wordt.