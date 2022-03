Ziekenhuis overschreef ruim een half miljoen medische bestanden

Omdat de Autoriteit Persoonsgegevens een dergelijke digitale blunder classificeert als een datalek, heeft het ziekenhuis direct na het ontdekken van de fout dit ook bij de AP gemeld. In een verklaring benadrukt het ziekenhuis dat de betreffende bestanden op geen moment ‘op staat’ of in handen van derden beland zijn.

Foute instelling digitaal archief

Door een foute instelling in dat archief kregen nieuwe bestanden die vanaf oktober 2021 aan dat digitaal archief toegevoegd werden dezelfde bestandsnaam krijgen als reeds bestaande bestanden in het archief. Met als gevolg dat de oudere bestanden overschreven werden.

Het feit dat de oude bestanden vrijwel nooit meer geopend worden, zorgde ervoor dat de fout maandenlang onopgemerkt bleef. Het kwam uiteindelijk toch aan het licht toen een dokter besloot een oud bestand van een patiënt in te zien. Op dat moment ontdekte hij dat het betreffende bestand vervangen was door een bestand met een nieuwer document.

Onderzoek wees uit dat in totaal 513.000 bestanden van ongeveer 212.000 patiënten verloren gegaan zijn. Het ziekenhuis heeft de fout inmiddels hersteld, maar de oude bestanden konden dus niet meer hersteld worden.

“Deze fout had zich niet mogen voordoen en kan zich niet meer opnieuw voordoen. Wij bieden onze excuses aan voor het feit dat niet zo zorgvuldig is gehandeld als u van ons mocht verwachten. De verloren informatie werd in 2017 al niet meer van belang geacht voor uw behandeling. De kans dat er gevolgen zijn voor uw behandeling, is verwaarloosbaar klein. Alleen in bijzondere situaties waarin u in de toekomst uw volledige dossier zou willen opvragen, kunnen wij daaraan helaas niet voor 100 procent tegemoetkomen", aldus de directeur van het ziekenhuis, Peter van der Meer, in een verklaring.