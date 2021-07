Wegwerpplastic is sinds 3 juli verboden: wat is het alternatief?

Wegwerpplastic vervuilt het milieu ernstig en daarom is het sinds gisteren zelfs verboden in de EU. In fases nemen we afscheid van onder andere plastic bestek, rietjes en wattenstaafjes. Hiermee zetten we in Europa en mooie stap om de plasticsoep in de oceaan te verkleinen. Plastic maakt van zeeën en kustlijnen en vuilnisbelt en is slecht voor zeedieren. Ook wij krijgen trouwens plastic binnen via de voedselketen. De Europese Unie heeft daarom besloten om wegwerpplastic te verbieden en producenten ervan moeten meebetalen aan afvalverwerking. Langzaamaan moet het vervuilende plastic gaan verdwijnen uit ons leven.

In wat voor bakje zit je patat vanaf nu?

Voor ons zijn plastic wegwerpproducten heel normale gebruiksvoorwerpen. Dat ontdek je al snel waneer je kijkt naar het verbod. Plastic watten- en roerstaafjes, bestek en voedsel- en drankverpakkingen van piepschuim bijvoorbeeld. Maar ook plastic bakjes voor afhaaleten mogen niet meer worden gemaakt. Je patatje krijg je voortaan dus niet meer in het bekende witte plastic bakje geserveerd. Ook het bekende vorkje ontbreekt en wordt vervangen door een alternatief. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld rietjes en ballonstokjes. De Europese richtlijn wordt de Single Use Plastic-richtlijn (SUP) genoemd. Bestaande voorraden mogen nog worden opgemaakt.