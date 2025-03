Wees voorbereid: wat stop je in een noodpakket?

We moeten ons volgens het kabinet 72 uur in leven kunnen houden in ons eigen huis. We moeten ons drie dagen kunnen redden bij bijvoorbeeld stroomuitval. Dat is nieuw, want eerder was er een noodpakket aangeraden voor 48 uur. Gezien de huidige situatie in de wereld lijkt het toch beter om het Europese advies te volgen bij rampen.

Een noodpakket samenstellen

Het gaat allang niet meer alleen om oorlog, ook het weer, een ramp of een cyberaanval kan een reden zijn om jezelf 72 uur in je eigen huis te moeten kunnen redden. Het is natuurlijk sowieso een goed idee om dan aan een noodpakket te denken. Maar: moet je nu alle afleveringen van Doomsday Preppers gaan kijken, hoef je alleen bij de Appie een blik maïs te halen?

Hoe weet je wat er in een noodpakket moet zitten? We helpen je een handje, maar het is ook goed om te weten dat er volgende week op de Rijksoverheidswebsite informatie komt te staan met wat mensen precies in huis moeten hebben. Je kunt ook op Denkvooruit.nl terecht.