Kunnen we weer naar het strand deze zomer? Spanje laat zien hoe het moet

Langzaam lijkt de economie weer op gang te komen. Maar heel eerlijk: het is veel te complex voor de overheid om voor iedere gelegenheid een passende oplossing te vinden. We moeten vertrouwen hebben in ondernemers en lokale instanties dat zij er alles aan doen om op een veilige en verantwoordelijke manier het sociale leven weer op te starten.

Kun je op vakantie, in eigen land, in Europa, waar dan, zijn alle campings weer open, de Efteling (hoe gaan die het doen), maar ook de stranden?Want als we in eigen land blijven is het strand toch een van de meest gewilde locaties. Er een bende van maken zonder enige gedachte en het zomaar toelaten kan desastreuze gevolgen hebben. We moeten oplossingen gaan vinden. Nog los van de wetenschap of het wel zin heeft om naar het strand te rijden. Parkeerplaatsen, horecagelegenheden, winkels, we hebben wat op te lossen als we ‘social distancing’ serieus nemen. Dat is ook geen keuze.

In Sanxenxo (Spanje) hebben ze een oplossing

In de zuidelijke landen is het een drama. Spanje houdt zoals het er nu uitziet het land gesloten tot ergens in oktober. Geen buitenlands toerisme. Maar de lokale bevolking wil net als bij ons naar La Playa, het strand. Zon, strand en water, wat wil je nog meer? In Sanxenxo, een badplaats in de Spaanse provincie Pontevedra (Galicië), hebben ze een oplossing gevonden waardoor je op een veilige manier wel naar het strand kan. De levendige badplaats heeft het strand ingedeeld in 780 blokken van drie bij drie meter.