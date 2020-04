​Wat doe je met “blijf thuis” tijdens Pasen? Dit!

Het is vandaag Tweede Paasdag. Een dag waarop we traditioneel gezien naar de woonboulevard gaan, of naar onze familie. Maar ja, dat kan nu even niet. We geven je drie tips om wél te doen tijdens Pasen.



1. Maak een ondernemingsplan voor je woning

Een heleboel bouwmarkten zijn wel open, dus je kunt natuurlijk gaan klussen. Aan de andere kant zal je niet de enige zijn die dat plan heeft, waardoor je misschien beter binnen kunt blijven. Nu je meer thuis bent, heb je waarschijnlijk je huis wat beter kunnen bestuderen. Misschien daar toch nog een leuke lamp neerzetten, of wil je toch eens kijken of je die muur kunt behangen? Het is best leuk om even met een blocnote door je huis te gaan en van alles wat je wil veranderen op te schrijven wat het is, wat je ermee wil en wat je denkt dat dat gaat kosten. Maak er desnoods een ondernemingsplan van: wie moet wat doen, wat zijn de budgetten en, als je creatief bent, hoe komt dat er dan uit te zien. Vervolgens kun je zelfs online al wat gaan shoppen, want dat kost altijd meer tijd dan je zou denken. Zeker als je naar iets specifieks op zoek bent.

2. Ga allemaal traditionele (paas)dingen doen

Waarschijnlijk zullen we hetzelfde adviseren voor Koningsdag, maar ga lekker traditioneel doen binnen de perken van corona. Brunchen met je familie kun je ook doen over MS Teams of Zoom, eieren koken en schilderen is altijd leuk en ze daarna in de tuin of in je huis verstoppen kan ook makkelijk. Je kunt zelfs nog verder gaan en er een heel oud-Hollandse dag van maken met koekhappen, spijkerpoepen, spijkerbroekhangen, ganzenbord, appel happen, zaklopen en een ei-lepelrace.

3. Breng een bezoekje aan een museum

Het is binnenkort Nationale Museumweek (20-26 april) waarin je virtueel museumstukken kunt bezoeken, maar er zijn nu ook al veel musea die virtueel hun deuren hebben geopend. Zo kun je op de website van Stedelijk Museum Alkmaar sketches van Harm Goslink Kuiper te bekijken en op die van Museum Kranenburgh in Bergen het werk zien van Aat Veldhoen. De Vishal heeft een virtuele vishal geopend waarin verschillende kunstenaars de kans hebben gekregen creatief flink los te gaan. De virtuele tour van Teylers Museum is een aanrader en de directeur van het Frans Hals Museum plaatst video’s online over welke kunst haar fascineert. Tot slot raden we ook het Zandvoorts Museum aan, dat -hoewel misschien wat pijnlijk- een toffe Formule 1-expo heeft. Er is echter ook een 3D-tour te doen.

We wensen je een fijne Tweede Paasdag!