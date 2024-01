Waar zijn de 2 euro munten?

De eerste tien dagen van dit jaar bracht ik door op een roadtrip van Nederland via België, Frankrijk en Spanje (incl. Gibraltar) naar Portugal, maar daarover over enkele dagen meer. Met name op de reis door Spanje begon mij op te vallen dat daar, als je iets met cashgeld betaald, nauwelijks 2 euro munten als wisselgeld terugkrijgt. In eerste instantie dacht ik nog aan toeval, maar na drie dagen en zeker tien keer wisselgeld gekregen te hebben, had ik inmiddels meer dan 20 munten van 1 euro in mijn broekzak en slechts drie van 2 euro, waarvan ik er twee uit Nederland meegenomen had.

Herdenkingsmunten in Spanje, maar ook Portugal mijdt 2 euromunt

Intussen was het een sport geworden om iets te kopen dat bijvoorbeeld 90 cent of 5,40 kostte en dan met een briefje van vijf of tien euro te betalen. Ook toen kreeg ik vrijwel altijd alleen maar 1 euro munten terug als wisselgeld. Ik begon mijzelf serieus af te vragen of er in Spanje misschien een reden voor is dat er bijna geen 2 euro munten in omloop zijn? Gelukkig hebben we daar tegenwoordig Google voor.

Een korte zoektocht wees uit dat er inderdaad iets bijzonders aan de hand was in Spanje. In de zomer van 2023 zijn twee speciale, 2 euro, herdenkingsmunten uitgebracht. Een ter ere van het voorzitterschap van de EU en een ter ere van de erkenning van Caceres als Unesco werelderfgoed. Die worden sindsdien volop verzameld. Mooi, maar ik dacht ook meteen: Waar zijn al die andere 2 euro munten dan gebleven? Nah ja, dat zoek ik nog wel eens uit dacht ik.

Het werd pas echt weird toen ik na zes dagen onderweg ook in Gibraltar alleen maar 1 euromuntjes terugkreeg. Ok, dat was op één plek waar ik iets betalen moest, maar dan nog. Later die dag kwam ik in Portugal aan en je raad het al. Ook daar kreeg ik in de drie dagen die nog volgden, vrijwel alleen maar munten van 1 euro als wisselgeld.