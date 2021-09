Vulkanisch spektakel op het Canarische eiland La Palma

Gisteren tegen het eind van de middag barstte op het Canarische eiland La Palma een vulkaan in het gebied Cumbre Vieja uit haar voegen. Wat aanvankelijk nog leek op een kleine ‘vulkanische oprisping’ is inmiddels toch echt verworden tot een flinke uitbarsting. Inmiddels zijn al diverse gebouwen door de lava verwoest en duizenden omwonenden in het gebied geëvacueerd. En, geheel in lijn met de mediatrends van de ‘roaring twenties’ van de 21e eeuw, is er een livestream waar je de uitbarsting op de voet kunt volgen.

Gebied al wekenlang onrustig Het was tot gisteren meer dan 50 jaar geleden dat deze vulkaan zich roerde. Toch kwam de uitbarsting niet geheel onverwacht. De afgelopen weken was de bodem in Cumbre Vieja al onrustig. De uitbarsting volgde kort nadat een aardschok met een kracht van 3.8 op de schaal van richter het eiland, en een verslaggeefster van TVE, opschudde.

Op Twitter zijn nog tientallen video’s van de uitbarsting en lavastromen die inmiddels dus ook al de eerste gebouwen en huizen vernield hebben te zien. De brandweer is wel uitgerukt, maar kan tegen het lavageweld natuurlijk niet veel uitrichten, helaas.



Vliegverkeer nog niet gehinderd

Op dit moment is nog niets bekend over het vliegverkeer naar de Canarische Eilanden. De vluchten van en naar Tenerife vertrekken vandaag, zowel vanuit Schiphol als Eindhoven, vooralsnog volgens schema. De eerste vlucht, vanaf Schiphol, die via La Palma vliegt staat pas overmorgen gepland. Ook die gaat vooralsnog gewoon door. Hetzelfde geldt voor vluchten naar Tenerife en La Palma die vandaag en de komende dagen vanaf Frankfurt en Düsseldorf vertrekken.