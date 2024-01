Volgende Duitse Autobahn Brücke gaat tegen de vlakte

Het is in Duitsland al een paar jaar groot nieuws. De trots van het land, de Autobahn, brokkelt langzaam maar zeker af. In 2022 werd bekend dat meer dan 350 bruggen en viaducten er slecht aan toe zijn. Sommigen zouden zelfs al bijna op instorten staan. In totaal moeten voor 2030 ongeveer 4.000 bruggen en viaducten vervangen worden. Bijzonder is vooral dat sommige van die bouwwerken formeel nog lang niet aan vervanging toe zouden moeten zijn. Bij onze oosterburen loopt inmiddels een groot onderzoek naar de oorzaak van het snellere verval van de bruggen en viaducten. In mei van 2023 waren wij te gast bij de sloop van een van de belangrijke bruggen van de Sauerland Autobahn (A45). Dat was een indrukwekkend schouwspel.



Brug bij Aken gaat tegen de grond

Eind deze maand, op 30 januari, gaat er weer een brug tegen de vlakte. Dit keer op de A544, vlak over de grens bij Heerlen. Het is de Haarbachtal Brücke bij Aken, een brug van 157 meter die zo’n 20 meter boven het dal bij Würselen uit toornt. Deze week werd de brug voor al het verkeer al afgesloten, maar al langer mocht er al geen vrachtverkeer meer overheen en het aantal rijbanen was teruggebracht naar één en het verkeer mocht nog maar in één richting over de brug rijden. En nu is het betonrot waar de brug last van heeft dus zo erg geworden dat hij, eerder dan gehoopt, tegen de grond moet. Dit betekent ook dat de A544, een stadsautoweg tussen het autobahn knooppunt achter Aken en het centrum van de Duitse stad, twee jaar dicht gaat. In die tijd wordt een nieuwe brug gebouwd.

Het zal voor Aken en omstreken, waar ook veel Nederlanders regelmatig naar toe gaan, een volgende periode van meer files en vertragingen worden. Een geluk bij een ongeluk is dat het nieuwe autosnelweg knooppunt achter Aken (richting Keulen, Düsseldorf en Luik) inmiddels wel klaar is. Daar is meer dan 10 jaar aan gebouwd. Veel langer dan gepland, wat in die jaren voor veel extra files zorgde.