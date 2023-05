De laatste minuten van een Autobahn Brücke

Enkele weken geleden schreef ik een artikel over de Duitse A45 en hoe die autosnelweg de komende twaalf tot vijftien jaar beter gemeden kan worden. In totaal moeten 38 bruggen en ruim 60 viaducten en flyovers gerenoveerd, of helemaal vervangen, worden.

De val van de Rahmede Talbrücke

Dit weekend kwam een van de grootste bruggen aan het eind van zijn latijn. De brug over het Rahmede dal bij Lüdenscheid. Die was al voor alle verkeer afgesloten van december 2021. Het opblazen, na maanden van voorbereidingen, was spectaculair. Het bewijs daarvan kun je in onderstaande video zien. Zo verander je 17.000 ton aan beton en staal in enkele seconden in een berg puin.