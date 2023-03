De A45 in Duitsland kun je tot 2035 beter mijden

Jarenlang was de A45 tussen Dortmund en Asschaffenburg (bij Frankfurt) een prima alternatief voor de doorgaans veel drukkere A61 en A3. De Duitsers noemen de A45 ‘Die königin der Autobahnen’. Die naam heeft deze autosnelweg meer dan verdiend. Al was het maar omdat het traject van 257 kilometer maar liefst 89 bruggen en viaducten telt. De bouw nam meer dan 15 jaar in beslag en toen in 1978 het laatste traject geopend werd, was het de duurste autobahn die Duitsland ooit gebouwd had. Niet alleen een goede alternatieve route, maar ook een met prachtige uitzichten over het Sauerland en Siegerland.

De grootste baustelle van de eeuw

Tot nu dan, want de komende, minimaal, 12 jaar kun je de A45 beter mijden. Al in 2021 moest de brug bij Lüdenscheid (Talbrücke Rahmede) noodgedwongen gesloten worden omdat die ‘op instorten stond’. Onderzoek heeft daarna uitgewezen dat alle 38 bruggen en de ruim 60 viaducten en flyovers aan vervanging toe zijn.

Hoe het kan dat na 60 jaar (de start van de bouw van de A45) al zoveel bruggen en viaducten ‘op instorten staan’, en allemaal tegelijk, zo lijkt het, is een raadsel. Weersinvloeden? Constructiefouten? Kwalitatief slechter beton en/of staal gebruikt? Of is het gewoon een staaltje ‘Deutsche Gründlichkeit’. Zo van ‘laten we het dan maar meteen goed doen en alles vervangen’. Het zou zomaar kunnen. Feit is wel dat de A45 niet de enige Duitse autobahn is waar bruggen en viaducten op instorten staan.

Hoe dan ook, de vernieuwing van de A45 wordt een enorme operatie, ‘de grootste baustelle van de eeuw’. Met omleidingen die niet alleen heel veel extra reiskilometers met zich meebrengt, maar door de ligging van de dorpen en steden in dit middengebergte, ook tot de nodige files en andere opstoppingen zal leiden. Er zijn in die contreien nu eenmaal niet heel veel andere wegen met voldoende capaciteit.

Sloop oude bruggen een klus op zich

En dan hebben we het nog niet gehad over de planning en doorlooptijd van de afbraak van al die oude bruggen en viaducten. De genoemde brug bij Lüdenscheid is inmiddels al meer dan een jaar (2 december 2021) dicht. Pas op 7 mei a.s. (2023) zal hij opgeblazen worden. Bij die brug kan dat.

In Siegen staat de Siegtalbrücke. Die zal op een andere manier gesloopt moeten worden, want onder die brug lopen diverse wegen en staan honderden huizen en bedrijven. En dit zijn is maar twee voorbeelden van de enorme kluif werk die met de renovatie en vervanging van de hele A45 gepaard gaat. Zoals gezegd, het gaat om 89 bruggen, viaducten en flyovers.

Het goede nieuws is dat er inmiddels ook al een paar bruggen gesloopt zijn. Zoals Talbrücke Eisern.