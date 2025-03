Vandaag is Earth Hour: dit is wat dat inhoudt

Zelf kun je je immers ook wat vaker afvragen: moet er altijd zoveel licht aan? Moet de kachel altijd op 22 graden branden? Misschien kom je met een warmtekussen al heel ver, zeker als je alleen woont en vooral in dezelfde hoek van de bank geplakt zit als je thuis bent. Natuurlijk kun je blijven wijzen naar ronkende fabrieken in China die allemaal andere regels hebben, maar de slagzin is niet voor niets ‘een beter milieu begint bij jezelf’. Als je zelf wat kleine dingen kunt aanpassen in je leven, dan kan dat al veel schelen. Denk bijvoorbeeld ook aan zorgen dat je geen voedsel verspilt, want dat is nog slechter voor de wereld dan iemand goed kan maken door bijvoorbeeld vegetarisch te eten.

Olympische sporters bezorgd

Het is niet voor niets dat 400 olympische sporters vorige week nog een open brief stuurden aan het IOC, omdat ze vinden dat er meer aandacht moet komen voor klimaatverandering en maatregelen daartegen. Sporters zeggen zich zorgen te maken over de wereldwijde impact van de extreme hitte, heftige regenval en meer natuurveranderingen die daardoor voorkomen. Sporters kijken bijvoorbeeld naar hoeveel ze reizen en willen dat het IOC meedenkt over de klimaatimpact die al die vluchten hebben. Kunnen wedstrijdkalenders bijvoorbeeld niet worden aangepast, zodat er iets minder wordt gevlogen?