Telecomproviders worden steeds duurzamer

Dat we met z’n allen iets tegen de oorzaken die leiden tot de opwarming van de aarde en klimaatverandering moeten doen, dat is inmiddels wel tot iedereen doorgedrongen. Een jaar of 40 geleden ging de discussie vooral over het terugdringen van zure regen en drijfgassen. Nu zijn het al jaren de uitstoot van CO2 en stikstof die fors omlaag moeten. Dat geldt zowel voor onszelf als de industrie. Windmolenparken, elektrische auto’s, warmtepompen, zonnepanelen zijn maar een paar oplossingen die onze energieproductie en -gebruik ‘groener’ maken en de CO2 footprint verkleinen. Ook de mobiele netwerkproviders werken aan een groenere bedrijfsvoering. Niet alleen op hun kantoren, maar ook voor de duizenden zendmasten waar de nodige energieverslindende apparatuur staat en hangt, en hun datacenters.

Vodafone, KPN en T-Mobile werken aan CO2-reductie

Vodafone doet dat onder andere door het inzetten van steeds meer slimme software die ervoor zorgt dat het elektriciteitsverbruik van haar mobiele netwerk daalt. Op momenten dat het minder druk is op het netwerk, past de slimme software de capaciteit van het netwerk aan. De provider startte daarmee in 2021 en dat levert inmiddels al een jaarlijkse besparing van 5 Megawatt op. Het mobiele netwerk van Vodafone gebruikt daardoor nu zo’n 9 procent minder energie, wat gelijk staat aan het energieverbruik van 3200 huishoudens. Tussen nu en 2025 streeft de provider ernaar om de totale CO2-footprint met de helft terug te brengen.

Behalve de inzet van slimme, energiebesparende, software is Vodafone ook bezig met het uitschakelen van alle 3G-apparatuur in zendmasten. Daarvoor moeten in totaal zo’n 4000 locaties bezocht worden. Met 150 bezoeken per maand is dat een hele klus die uiteindelijk een besparing van maar liefst 14.4 GigaWatt oplevert.