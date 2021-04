Er komt een satanisch begin van de lente aan komende nacht. Het is de zogeheten Walpurgisnacht. De Walpurgisnacht is een van oorsprong Europees voorchristelijk feest, dat wordt gevierd in de nacht van 30 april op 1 mei. Het is genoemd naar de heilige Walburga. Walpurgisnacht heeft betekenis voor heidenen en/of satanisten. Viering door satanisten

Walpurgisnacht wordt ook geassocieerd met het satanisme. Volgens gereformeerde politieke partijen vindt er een satanistische Walpurgisnachtviering plaats bij het Solse Gat, in de bossen nabij Putten.

Wie was Walburga? Walburga is in de katholieke traditie de patrones van de boeren, de zeevarenden en de huisdieren. Ook werd zij aangeroepen als bezwering tegen beten van hondsdolle huisdieren. Walburga was in de vroege middeleeuwen met name in Duitsland en de Nederlanden een relatief populaire heilige. Hieruit kan worden verklaard dat functies van de godin Freya ook aan Walburga werden toegeschreven, en Walburga's naam aan dit meifeest werd verbonden.

Boze geesten in het bos Het volksgeloof wilde dat in deze nacht de boze geesten vrij spel hadden. Vieringen rond Walpurgisnacht komen voor in Duitsland, Tsjechië, Estland, Zweden en Finland. Walpurgisnacht is vooral door Goethes Faust II (1832) sterk gemythologiseerd. Vanwege deze uiteenlopende tradities heeft het feest ook diverse betekenissen en functies. De oorsprong gaat in ieder geval terug op feesten die zich richten op vruchtbaarheid en op de dunne scheidingslijn tussen leven en dood. [foto: Alessio Zaccaria on Unsplash]