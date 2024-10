Robert Jan won een thuisbatterij bij Zelfstroom: “We gebruiken veel meer eigen stroom”

Toen Robert Jan Lanser dit voorjaar zonnepanelen aanschafte bij Zelfstroom, had hij nooit verwacht dat hij ook een thuisbatterij zou winnen. Inmiddels heeft hij zijn prijs een paar maanden in gebruik. Hoe heeft hij de thuisbatterij ervaren? Robert Jan: “We hebben onze energierekening deze zomer vrijwel op nul kunnen houden.”

Verrassing in de inbox

Afgelopen voorjaar had Zelfstroom een grote winactie: iedereen die zonnepanelen aanschafte, maakte kans op een thuisbatterij ter waarde van € 5.500,-. Robert Jan was de gelukkige die de prijs in ontvangst mocht nemen. Hij vertelt: “Toen ik de zonnepanelen kocht, had ik de actie wel gezien. Maar je verwacht niet dat je echt gaat winnen. De grootste prijs die ik hiervoor had gewonnen, was een bak ijs van Ben & Jerry’s. Dit was wel even wat anders.”

Robert Jan ontving het nieuws over zijn prijs via mail. Hij vertelt: “Ik dacht eerst dat het om een tevredenheidsonderzoek ging, zoals je dat vaker krijgt na een aankoop. Ik open dat soort mails lang niet altijd. Het was goed dat ik dat deze keer wel deed, want het bleek dat ik een thuisbatterij had gewonnen.”

Eerste ervaringen met thuisbatterij

Deze zomer heeft Robert Jan voor het eerst gebruikgemaakt van de thuisaccu. Hij vertelt: “Het mooie is dat je ’s avonds de stroom kunt gebruiken die overdag door de zonnepanelen is opgewekt. In de zomer is dat natuurlijk makkelijker, want dan wek je meestal meer stroom op dan je verbruikt. Wij hebben deze zomer nauwelijks iets hoeven betalen voor energie.”

Het opladen van de batterij en gebruiken van de eigen stroom gaat bovendien vanzelf. “Het overschot van de zonnestroom die we overdag niet gebruiken, gaat automatisch naar de batterij. Die zat elke avond vol, waardoor we genoeg hadden om onze elektrische apparaten te laten draaien. Het werkt op de achtergrond, dus we hoefden hier zelf niets voor te doen.”

Ander energiecontract

Robert Jan schafte zijn zonnepanelen vlak na zijn verhuizing aan. Hij koos op dat moment voor een vast energiecontract, omdat hij terugleverkosten wilde voorkomen. Maar toen zijn zonnepanelen eenmaal geplaatst waren, voerde de energieleverancier alsnog terugleverkosten in. Robert Jan: “Daar baalde ik van, want nu kreeg ik toch met extra kosten te maken.”

Met de thuisbatterij kan hij die kosten drukken. Hij vervolgt: “Omdat we eerst onze eigen batterij opladen, leveren we minder terug. Ik verwacht dat we dit gaan zien op de energierekening.” Toch kijkt Robert Jan ook verder: “We zitten nu nog vast aan onze energiecontract, maar zodra dat afloopt ga ik kijken naar andere opties. Dynamische energietarieven zijn zeker iets om te overwegen.”

Klaar voor de toekomst

In de toekomst ziet Robert Jan nog meer mogelijkheden om zijn energieverbruik te optimaliseren. Hij sluit af: “Met de thuisbatterij hebben we al meer controle over ons stroomverbruik. Omdat dit onze eerste zomer was met zonnepanelen en accu, zijn we nog aan het ontdekken hoe we hier het maximale uit kunnen halen. Wie weet schaffen we volgend jaar een airco aan, nu we weten dat we genoeg stroom kunnen opwekken en opslaan. Er zijn genoeg mogelijkheden.”

