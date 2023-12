Overzicht van het hoogwater in Nederland

Hoogwater in Nederland, het is een onderwerp. Als je in West-Brabant woont heeft hoog water nog steeds voor een ouder deel van de bevolking veel impact. Meer dan een halve eeuw geleden was het hier echt prijs. Het was het wassende water vanaf zee. De stormvloedkering was er nog niet. De trieste gevolgen zijn bekend.

Inmiddels is het 2024, de zee hebben we wel in bedwang, al is dat niet eeuwigdurend. Wateroverlast vanuit de Noordzee is geen onderwerp. Maar wateroverlast vanuit het oosten des te meer. Regen en smeltende sneeuw zorgen dat de grote rivieren overlopen en dat gebeurt steeds vaker. Maar het water komt niet alleen uit het oosten, tegenwoordig komt het ook met bakken uit de lucht. Dat zie je wel gebeuren, maar toch zie je de impact ervan niet aankomen. Dat laatste is een issue, want door klimaatveranderingen lijkt het erop dat er steeds meer water omlaag komt.

Rivieren die overlopen en extreme regenval

Op dit moment staan er Nederland op allerlei plekken weilanden blank, lopen lokale wegen over en ontstaat er hier en daar ernstige wateroverlast. De belangrijkste redenen zijn dat kleine rivieren het water niet kwijt kunnen, de grote rivieren de uiterwaarden inmiddels blank hebben gezet en dat er regen valt. Niet zo’n klein beetje ook: letterlijk met bakken tegelijk. Als dat allemaal op hetzelfde moment gebeurt, krijg je dus wateroverlast.



En wij maar denken dat we die natuur wel aankunnen. Voor een groot deel is dat ook zo, want op alle plekken waar we vooruit hebben gedacht werken die oplossingen in praktijk ook wel. Alleen zijn er plekken waar geen (noodzakelijke) aanpassingen zijn gemaakt voor overvloedige regen. Dorpen en steden hebben er sowieso mee te maken. Ondergelopen tunnels en kelders zijn geen nieuws, maar of het in Valkenburg nog eens mis kan gaan weten we niet.

Niet klagen over een beetje regen

We moeten het echter niet te bont maken want dat ‘beetje’ meer regen zorgt weliswaar voor overlast maar het is niet levensbedreigend. Het is vooral heel erg vervelend als je met wateroverlast te maken krijgt. Dat kan voor mensen en ondernemers waar het water in hun huis of winkel instroomt echt voor een hoop ellende zorgen.

Of we alweer het ergste gehad hebben, weten we niet. Duidelijk is dat de droge grond in Nederland weer verwend is. Die heeft alle water dankbaar mogen opzuigen. Maar vol is wel vol en dan ontstaan er plekken waar het water zijn eigen weg zoekt. We hebben maar eens gekeken op sociale media. Een overzicht van natte voeten in Nederland. Maar voor dat je dat doet, kijk ook nog even naar onderstaande documentaire over De zes stormvloedkeringen die Nederland beschermen, vanuit zee!