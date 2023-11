Ook na zoveel regen is 2023 tot nu toe nog altijd te droog

Het jaar is bijna om en wereldwijd wordt alweer gesproken van het warmste jaar ooit. De gemiddelde temperatuur ligt dus wederom boven het langjarige gemiddelde. Klimaatverandering blijft dus een issue. Bij ons was 2023 juist een minder extreem jaar. Ja, er waren een aantal tropische dagen en zelfs (lokale) hittegolven, maar in de twee zomermaanden, juli en augustus, viel beduidend meer regen dan gemiddeld. Ook januari, maart en april waren een stuk natter dan in voorgaande jaren (en gemiddeld). Daarbij komt dat het hele voorjaar ook een stuk kouder verliep dan de twee jaar daarvoor. En wat dachten jullie van de regen die in oktober en november al uit de lucht gevallen is.

Natter jaar, maar toch nog te droog

Waar de droogte en het neerslagtekort het klimaatnieuws van 2022 en 2018 beheersten, zou je mogen verwachten dat we daar dit jaar geen last van hadden. Helaas, volgens de droogtemonitor van het KNMI (bijgewerkt tot medio oktober) is het neerslagtekort in Nederland nog altijd meer dan 130 millimeter. Nu zullen de regenhoeveelheden van oktober en november (in beide maanden gemiddeld 60 tot 80 mm boven het gemiddelde), daar nog wel een flinke hap vanaf snoepen, maar toch. Met al die natter dan gemiddelde maanden – nu dus al zeven van de elf – zou je toch eerder een neerslagoverschot verwachten.

Dankzij de regen van de afgelopen twee maanden hoort 2023 in ieder geval niet bij de droogste maanden uit de geschiedenis (sinds 2001). Daar staat 1976 met een neerslagtekort van meer dan 360 milliliter, nog altijd fier bovenaan, gevolgd door 1959, 1911 en 1921. Allemaal jaren uit een ver verleden dus. Alleen 2022 (318 mm) en 2018 (308 mm) staan in die top 6. Vorig jaar was het in juli zelfs zo droog dat de waterstand in de Rijn zelfs naar ‘onder nul’ daalde en je in Midden-Limburg zelfs zonder natte knieen te krijgen de Maas oversteken.

Voor dit jaar heb ik, gebaseerd op informatie van het KNMI een overzichtje gemaakt van de neerslag per maand. Daarin staat waar die maand gemiddeld de meeste regen viel, waar het ’t droogst was, het gemiddelde voor Nederland die maand en het langjarige gemiddelde.