Negatieve waterstand in de Rijn bij Emmerich, hoe dan?

Dat het droog is, hoef ik jullie niet te vertellen. De natuur kampt al maanden met een enorm tekort aan regenwater. Sinds begin deze maand heeft het Management Team Watertekorten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zelfs een ‘nationaal feitelijk watertekort’ afgekondigd. De foto’s van kurkdroge velden en extreem lage waterstand in rivieren zoals de Maas en de Rijn kennen we inmiddels wel. Maar deze week is waterstand van de Rijn bij Emmerich (vlak voordat de rivier Nederland bereikt) tot onder het nulpunt gedaald, naar -4 centimeter. Uhhm, hoe dan?

Rijn niet ‘leeg’ bij 0 centimeter

Je zou denken dat een negatieve waterstand betekent dat de Rijn bij Emmerich nu helemaal droog staat. Dat is echter niet het geval. De waterstand – Pegel in Duitsland - wordt namelijk gemeten in een ‘Pegelhaus’. Dat is een meethuis waar de waterstand bijgehouden wordt met een systeem dat gebaseerd is op de wet van de communicerende vaten. Omdat de bodem van de Rijn, zoals elke natuurlijk gevormde rivier, niet mooi glad en gelijkmatig is, wordt de 0-stand net boven de bodem bepaald.

Wanneer het dus zo extreem droog is als nu, kan het voorkomen dat het waterpijl tot onder dat meetpunt daalt. Tot nu toe was dat alleen een theoretische gebeurtenis. Sinds het begin van de metingen, eind 18e eeuw, is het in de praktijk namelijk nog nooit voorgekomen dat in de Rijn een negatieve ‘Pegelstand’ gemeten is. Tot nu toe was de laagste stand ooit gemeten +7 centimeter, op 30 oktober 2018.