Opnieuw een recordkwartaal voor Apple

Gisteren rapporteerde Samsung al nieuwe recordcijfers. Vandaag, of eigenlijk afgelopen avond, was Apple aan de beurt. Ook die tech-gigant blijkt een recordkwartaal achter de rug te hebben. Nu zijn de laatste drie maanden van een kalenderjaar voor gadget fabrikanten natuurlijk traditioneel de besten van het jaar. Echter, gezien al het gedoe rondom, nog steeds, corona, chiptekorten en logistieke problemen, is het op z’n minst opmerkelijk dat bedrijven als Samsung en Apple vrolijk verder groeien. Je zou je bijna gaan afvragen welke omzetten en winsten deze giganten behaald zouden hebben als al die problemen en randzaken niet speelden.

Geen windeieren

Hoe dan ook, Apple heeft in het laatste kwartaal van 2021 – fiscaal in de VS is dat het eerste kwartaal van 2022 – een omzet van 123.9 miljard dollar geboekt. Vergeleken met een jaar eerder een stijging van zo’n 11 procent. Volgens CEO Tim Cook zijn die goede cijfers mede mogelijk gemaakt omdat Apple momenteel beschikt over haar meest innovatieve product-lineup ooit. Mooie woorden, maar innovatie bij Apple betekent vaak niet hetzelfde als innovatie in het algemeen. Daar heb ik mijn zegje al eens over gedaan. Enfin, dit terzijde. Het legt Apple bepaald geen windeieren.

Ook de nettowinst viel in het laatste kwartaal van 2021 hoger uit. Percentueel steeg de winst bovendien meer dan de omzet. Apple boekte een netto resultaat van 34,6 miljard doller, ruim 20 procent meer dan een jaar eerder.