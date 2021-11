Ongevaccineerd personeel Bayer krijgt ‘eigen’ kantine

In Nederland is, nu de coronacijfers weer fors stijgen, veel discussie over nieuwe maatregelen en het ‘proefballonnetje’ om verschil te maken tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen. In Duitsland heeft chemieconcern, en farmaceut, Bayer vandaag besloten dat het bedrijf personeel dat tegen COVID-19 gevaccineerd, of ervan genezen is, tijdens de pauze te scheiden van de ongevaccineerden.

De nieuwe rokers?

Personeel dat zich niet heeft laten vaccineren, of zich daar niet over uit wil laten, moet haar lunch in een aparte kantine gaan nuttigen. Feitelijk is het een afgesloten ruimte binnen de bestaande kantine. Het lijkt dus een beetje op de rookruimtes van enkele jaren geleden, toen rokers en niet-rokers van elkaar gescheiden werden.

Daarbij komt dat zij zich in die ruimte ook aan de bekende corona maatregelen moeten houden: mondkapjes plicht, afstand houden en achter tussenschotten zitten. Maatregelen die voor de gevaccineerde en genezen personeelsleden in hun kantine niet gelden. Op dit moment lopen binnen het concern verschillenden pilots om te zien of de oplossing met ‘gescheiden’ kantines praktisch haalbaar is.