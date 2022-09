​NS introduceert elektrische OV-fietsen

NS heeft een flinke upgrade gedaan van zijn OV-fietsen. Waar dit normaal gewone, eenvoudige fietsen met een lampje waren, worden ze nu voorzien van veel meer elektriciteit: de OV-fiets wordt namelijk elektrisch. Nog deze maand begint de verhuur van de OV-ebike.

Elektrische OV-fiets De OV-fiets is een begrip in Nederland, zeker omdat we nog geen legale manier hebben om elektrische stepjes te gebruiken. Hierdoor is de ov-fiets al jaren een heel populair middel om de laatste kilometers af te leggen naar je bestemming. Er zijn er dan ook 22.000 in Nederland. Het idee is dat je uit de trein stapt, je ov-chipkaart laat scannen en een OV-fiets meekrijgt. Daarmee kun je vervolgens voor maar een paar euro per dag rondfietsen. Stap je de trein weer in naar huis, dan kun je de fiets weer inleveren en wordt via je OV-chipkaart betaald voor de huur. Een geweldig initiatief: er is geen borg nodig, geen ingewikkeld papierwerk en je kunt binnen een paar minuten al fietsen. Wel moet je ze soms reserveren, omdat de fietsen op sommige stations enorm populair zijn. Het zijn overigens altijd dezelfde fietsen, dus je herkent ze meteen: blauw met geel, stevig gebouwd en voorzien van een bagagedrager. Niet elk station heeft ze, maar vooral in de grote steden vind je er vaak fietsenstallingen vol mee.

Dertig fietsen Straks dus ook elektrisch. In eerste instantie zijn de elektrische OV-fietsen nog zeldzaam, want het gaat eerst om een pilot van maar dertig e-bikes bij 4 stations. Een pilot die wel erg lang duurt: maar liefst een jaar. NS denkt zo lang nodig te hebben om te weten te komen of deze ebikes een waardevolle toevoeging zijn op de normale OV-fiets. Het is te hopen dat er gedurende het jaar toch meer stations bijkomen, maar aan de andere kant zijn ebikes prijzig en aanzienlijk minder hufterproof dan een gewone fiets. In ieder geval is de primeur voor station Driebergen-Zeist. Dat is typisch een station waar mensen een fiets kunnen gebruiken om die laatste kilometer te rijden. Daar vind je vanaf 30 september ebike-ov-fietsen. De prijs valt overigens enorm mee. Waar een gewone OV-fiets 4,15 euro kost per dag, is het maar 10 euro per dag om een OV-ebike te huren. Na drie dagen wordt hij wel wat duurder: dan kost hij 15 euro per dag. Je komt er 110 kilometer mee op ecostand, maar normaal 70 kilometer. Zet je hem echter op de hoogste stand, dan kun je er niet meer uithalen dan 50 kilometer. Geen geweldige prestaties dus, maar helemaal prima voor dat kleine stukje dat veel mensen op de OV-fiets afleggen.

Opladen kan niet Er schuilt wel een addertje onder het gras: je kunt de fiets namelijk niet zelf opladen. Hoewel we verwachten dat mensen daar ongetwijfeld een workaround voor vinden, geeft NS aan dat je je ov-ebike altijd volledig opgeladen meekrijgt en het daarmee moet doen. Vergeet je trouwens je OV-ebike in te leveren, dan kost hij na drie weken 1750 euro. Kun je hem niet inleveren omdat hij is gestolen, dan moet je de NS zo snel mogelijk verwittigen: op die manier kan het de gps-tracker op de fiets uitlezen om te checken waar hij zich bevindt. Het is niet zo dat NS als je hem huurt zonder diefstalmelding gaat kijken waar je fietst. Hoewel het in de pilot zeker kijkt naar het gebruiken en de reisafstanden, scheidt het de persoonsgegevens van de locatiegegevens. De leverancier van e-bikes weet niet wie de fiets heeft, maar wel waar de fiets is. NS weet op zijn beurt wel wie de fiets heeft gehuurd, maar niet wat de locatie is.