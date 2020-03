Navigatie-apps kunnen komende tijd verkeerde maximumsnelheid weergeven

Vanaf morgen, vrijdag 13 maart, wordt op de eerste Nederlandse wegen de maximumsnelheid verlaagd naar 100 kilometer per uur. Niet alle navigatie-apps blijken al klaar te zijn voor de aanpassingen in de maximumsnelheid. Op autosnelwegen is de maximumsnelheid straks overdag (6.00u - 19.00u) 100 km/h en 's nachts (19.00u - 6.00u) de ongewijzigde huidige snelheid (dat is meestal 120 of 130 km/h).

Het is verstandig je te houden aan de snelheid die op de borden wordt getoond, omdat de kans bestaat dat je je navigatiesysteem of app de verkeerde maximumsnelheid weergeeft, zo meldt de NOS.

Wijzigingen doorvoeren in de app

Uit een rondgang van de NOS blijkt dat navigatie-apps verschillend omgaan met het aanpassen van de snelheid. Die maximumsnelheid wordt in de meeste apps getoond in de interface, zodat je als gebruiker weet hoe hard je ergens mag rijden. Google Maps is een veelgebruikte navigatie-app en geeft aan dat onjuistheden kunnen voorkomen omdat de wijzigingen gefaseerd worden doorgevoerd. Flitsmeister past de komende nacht alles aan en TomTom doet dit aanstaande maandag. Het is niet bekend hoe de software van diverse ingebouwde navigatiesystemen wordt aangepast.

4000 verkeersborden

De komende dagen worden 4000 verkeersborden door Rijkswaterstaat vervangen. Omdat de maximumsnelheid in de avond en nacht op veel trajecten hoger ligt overdag, worden verschillende borden voorzien van een tijdvenster. Hierop staat binnen welke uren de snelheidslimiet geldt. Op de hectometerpaaltjes langs de weg staat een maximumsnelheid van 100 km/h aangegeven. Hierdoor weet je niet of je 's avonds en 's nachts 120 of 130 km/h mag rijden.

Kijk dus voorlopig naar de borden die langs de weg staan en houd er rekening mee dat je nagivatie-app misschien niet de juiste snelheid aangeeft.

Nog 1 keer voor de duidelijkheid, dit wordt de maximumsnelheid: