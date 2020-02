Google Maps bestaat 15 jaar; tijd voor een nieuw uiterlijk

In 2005 besloot Google de hele wereld in kaart te willen brengen. Sindsdien hebben ze de grenzen van wat kaarten te bieden hebben steeds verder verlegd. Een kaart is al veel meer dan een hulpmiddel om snel de weg van A naar B te vinden. Je kan er nu ook locaties mee verkennen en dingen mee gedaan krijgen. Vandaag de dag gebruiken ruim 1 miljard mensen Google Maps om meer van de wereld te zien.

Nieuw uiterlijk voor Google Maps

Ook het uiterlijk van Google Maps is bijgewerkt. Het nieuwe Google Maps-pictogram laat zien welke ontwikkeling ze hebben doorgemaakt, van het in kaart brengen van de wereld en het begeleiden van gebruikers naar hun bestemming naar het ontdekken van nieuwe locaties en opdoen van nieuwe ervaringen. Het pictogram is gebaseerd op een onderdeel dat van meet af aan vaste prik was in Google Maps, namelijk de punaise.



En ze hebben nu ook een feestelijk vormgegeven auto pictogram dat in het kader van het 15e lustrum is ontworpen. Dit pictogram is slechts een beperkte periode te zien wanneer je Google Maps gebruikt om te navigeren.

Voor onderweg

De ontwikkeling van Google Maps staat nooit stil. Voortdurend is men bezig om je nog beter te helpen de weg te vinden, op welke manier je ook maar besluit te gaan reizen.

Vorig jaar introduceerden ze voorspellingen over de drukte in het openbaar vervoer. Daarmee kun je op basis van reisgegevens uit het verleden zien hoe druk het waarschijnlijk wordt in de bus, trein of metro. En om je te helpen met het plannen van je reis reiken we nu nieuwe inzichten over je route aan die door eerdere reizigers zijn aangeleverd. Een paar voorbeelden:

Temperatuur: Om een comfortabele reis te waarborgen kun je vooraf nagaan of eerdere reizigers de temperatuur aan de warme of koude kant vonden.

Toegankelijkheid: Als je speciale behoeften hebt of extra hulp nodig hebt, kun je OV-trajecten vinden met speciale hulpverleners, toegankelijke ingangen en zitplaatsen, toegankelijke stopknoppen en optimale ledverlichting.

Vrouwencompartiment: Ga snel en eenvoudig na of er een speciaal compartiment of speciale wagon voor vrouwen aanwezig is.

Beveiliging aan boord: Voel je veiliger in de wetenschap dat er een beveiliger, bewakingscamera’s of hulplijn aanwezig is.

Aantal beschikbare wagons: In Japan kun je treinroutes selecteren op basis van het aantal beschikbare wagons. Op die manier maak je grotere kans op een zitplaats.

Al deze informatie is afkomstig van eerdere reizigers die hun ervaringen hebben gedeeld. Alle beschikbare informatie wordt naast je OV-route weergegeven. En jij kunt op jouw beurt toekomstige reizigers helpen door een korte vragenlijst in Google Maps in te vullen over je recente reiservaringen. In maart dit jaar zal deze functie wereldwijd uitgerold worden. De beschikbaarheid zal wel naar gelang de regio en de lokale vervoersbedrijven variëren.

Google Maps: live view

Vorig jaar was er ook de introductie van Live View, om je te helpen om snel te beslissen welke richting je op moest lopen als je een door Google Maps uitgestippelde wandelroute insloeg. Live View maakt gebruik van een combinatie van machine learning en sensoren in je smartphone om beelden van je omgeving te tonen waarop in augmented reality pijlen en routeinformatie zijn aangebracht. De komende maanden worden hier weer nieuwe mogelijkheden aan toegevoegd die je zullen helpen om sneller je bestemming te bereiken. Zo zul je in een oogwenk kunnen zien hoe ver je van je bestemming bent verwijderd en welke kant je op moet lopen.