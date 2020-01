​TomTom vervangt Google Maps voor Huawei

De politieke spanningen tussen China en de VS betekenen dat de grootste smartphoneleverancier van China gedwongen is om een eigen besturingssystemen (OS) te ontwikkelen voor zowel smartphones als computers.

Huawei is using @TomTom Maps in their HMS Map kit. @Uber and @Apple also use TomTom technology. Over 1 billion users every day #HuaweiDeveloperDay pic.twitter.com/NJA84d4SeW

Huawei wil vooralsnog geen commentaar geven op de deal.

Handelsoorlog

De handelsoorlog heeft verregaande consequenties voor Huawei. Het bedrijf probeert momenteel ontwikkelaars te verleiden om apps voor het nieuwe besturingssysteem te bouwen, omdat zo een eigen ecosysteem te creëren. Het organiseerde onlangs een seminar in Londen waar het een investering van £ 20 miljoen (US $ 26 miljoen) aankondigde om Britse en Ierse app-ontwikkelaars over te halen apps voor het nieuwe Huawei besturingssysteem te maken.

Het VK weegt momenteel of Huawei-apparatuur moet worden gebruikt als onderdeel van de 5G-infrastructuur. De VS hebben gewaarschuwd dat 5G vooralsnog slecht worden begrepen en dat noodzaak is om het Chinese bedrijf volledig buiten de 5G-infrastructuur houden.

Huawei heeft gewaarschuwd dat 2020 een moeilijk jaar zal worden omdat het verwacht op de zwarte lijst van de VS te blijven staan. "We zullen niet zo snel groeien als in de eerste helft van 2019, een groei die het hele jaar doorging als gevolg van het enorme momentum in de markt," zei voorzitter Eric Xu in een nieuwjaarsboodschap aan werknemers.