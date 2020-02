Apple Maps wordt helemaal vernieuwd

De kaarten app van Apple heeft een flinke update gekregen. Het grootste verschil met de versie die wij nu nog kennen, is dat de kaarten in het vernieuwde Apple Maps door het bedrijf zelf zijn gemaakt. De nieuw ontworpen app geeft bovendien veel meer algemene informatie, ook over openbare gelegenheden zoals luchthavens, winkelcentra en bekende toeristische punten. Het nieuwe Apple Maps komt ook met een 3D 'Look Around'-functie, vergelijkbaar met Live View en Street View in Google Maps . Een handige tool die helpt om de goede kant op te navigeren en bovendien in een hoge resolutie wordt weergegeven.

Don't love Apple sitting on another tech domain, but hell if I'm going to give my travel and location data to Google. Apple Maps used to suck, but now it's actually good (in the US). If its been a while since you tried, you should give it another shot. https://t.co/TkAaCktjl6

Alleen nog in de Verenigde Staten

Het vernieuwde Apple Maps is op dit moment alleen nog uitgerold in de Verenigde Staten. De Look Around functie is nog niet overal in gebruik en werkt alleen in grote steden zoals New York, Houston en L.A.. De komende tijd rolt Apple de vernieuwde Maps-functies uit in het hele land en Europa volgt later dit jaar. Of we er in Nederland dan ook meteen een concurrent bij hebben voor Google Maps, is maar de vraag. Apple mikt in ieder geval zeker op een concurrentiepositie en gaat de strijd volop aan.

Focus op bewaking van privacy

Het bedrijf legt de nadruk op het bewaken van de privacy van gebruikers. Dat wordt misschien wel het beste argument om Apple Maps te gaan gebruiken in plaats van de veelgebruikte concurrent Google Maps. Natuurlijk gebruikt die laatste je gegevens voor het geven van handige real-time informatie. Logischerwijs willen veel gebruikers niet al deze gegevens delen met Google en inmiddels is er een incognitomodus in Google Maps.

Apple benadrukt dat hun Maps niet is gekoppeld aan een Apple ID. Bovendien worden alle gegevens die worden verzameld bij het gebruik van Maps, zoals zoektermen, navigatieroutes en verkeersinformatie, alleen geassocieerd met willekeurige identificatiegegevens die voortdurend worden gereset om de privacy van gebruikers te beschermen.