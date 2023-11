​Movember: wat is het ook alweer en kun je nog meedoen?

‘De snor roept’, is te lezen op de website van Movember, een van oorsprong Australisch initiatief dat inmiddels wereldwijd wordt 'gevierd'. Het is vandaag 1 november en dat is traditioneel gezien het moment waarop we het met zijn allen vaker hebben over kankersoorten die bij mannen voorkomen. Oktober is de maand van de borstkanker, november van de prostaat- en teelbalkanker. Waar je in oktober dan een armbandje of bosje bloemen van Pink Ribbon kunt kopen, is je deelname aan Movember wat duidelijker te zien: je laat je snor staan, een maand lang.

Snorren zijn in Tegenwoordig zijn snorren en baarden natuurlijk allang weer tof, dus is het misschien iets minder opvallend als je je snor laat staan, maar het zal mensen om je heen zeker wel opvallen als je ineens haar op je bovenlip hebt. Movember heeft een eigen app, waarop je alvast een selfie kunt maken (die je natuurlijk af en toe even update, naarmate de snor groeit). Vervolgens kun je ook in die app geld inzamelen onder vrienden voor jouw Movember-activiteiten. Movember is wel een beetje een vreemde maand geworden qua doelen. Er staan ten eerste twee varianten van kanker centraal: prostaatkanker en teelbalkanker. Maar stiekem staan er nog twee zaken in de schijnwerper, namelijk mentale klachten en zelfdoding. Onder mannen tenminste. Er schijnt wereldwijd elke minuut een man te sterven door zelfmoord. De mensen achter Movember willen daarom mannen aanmoedigen om sociale banden te onderhouden, het gesprek over mentale gezondheid ook buiten de medische wereld laten plaatsvinden, modellen ontwikkelen om je mentale gezondheid te verbeteren en de negatieve aspecten van het mannelijke stereotype bestrijden.

Kun je nog meedoen met Movember? Het voordeel van Movember (wat trouwens een portmanteau is van het Engelse woord moustache en november) is dat je gladgeschoren moet beginnen. Heb jij vandaag 1 november dus lekker dat scheerapparaat gebruikt, dan betekent het zeker niet dat je niet meer mee mag doen: juist wel. Je moet je scheerapparaat waar het om je bovenlip gaat echter wel een maand neerleggen. Daarnaast vindt ‘de Orde van de Snor’ ook dat je bijvoorbeeld een feestje of ander evenement kunt organiseren om geld op te halen, een mo-ment. Wat je ook doet, of je nou een vrouw bent die een plaksnor draagt, een man die geen snor kan groeien maar toch geld doneert: het is goed om op je eigen manier stil te staan bij Movember, en dan vooral bij de gezondheidsproblemen die in de spotlight staan deze maand. En als je wel je snor laat staan: lekker bezig! En: die jeuk van de eerste dagen, duurt niet de hele maand lang, daar moet je even doorheen. Check op YouTube tutorials van hoe je je snor het beste kunt groomen, zoek daar ook meteen welke snor je na wil streven voor het bijknippen, en je bent helemaal Movember-ready. Succes!