Borstkankermaand: dit is waarom deze maand nog hard nodig is

De aandacht voor borstkanker is groot en dat is helaas nog steeds hard nodig. Want, en dit zijn schokkende cijfers, 1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker. Daarom is aandacht voor deze vorm van kanker heel belangrijk. Een vroege diagnose stellen kan levens redden. En zeker in 2021 willen Pink Ribbon en het KWF vrouwen hierop wijzen. In 2020 zijn namelijk minder borstkankerdiagnoses gesteld. Je denkt misschien dat dit goed nieuws is, maar het heeft vooral te maken met de coronapandemie. Daardoor werd een bezoek aan de huisarts uitgesteld en ook de bevolkingsonderzoeken liepen vertraging op.

Symptomen van borstkanker

Veranderingen in je borsten ontdek je zelf het snelst. In deze maand worden vrouwen er via allerlei kanalen aan herinnerd om hun borsten regelmatig te checken. Hoe eerder de symptomen worden ontdekt, hoe beter de behandelresultaten. Een knobbeltje kan een symptoom zijn van borstkanker, maar ook veranderingen in de structuur of grootte kunnen hierop wijzen.