Meta verbiedt bepaalde discussieonderwerpen op kantoor

De energieprijzen, inflatie, de politiek, tv en het WK voerbal in Qatar. Het zullen hier in Nederland op dit moment ongetwijfeld populaire onderwerpen zijn die op kantoor bij de koffieautomaat of tijdens de lunch besproken worden. Gelukkig mogen wij hier nog altijd zelf bepalen waar we met collegae, behalve over werk gerelateerde zaken, over praten. Op de kantoren van Meta is dat wel effe anders. Het bedrijf heeft haar personeel namelijk opgedragen om bepaalde onderwerpen te mijden. Het ging al niet zo goed met Meta, maar of dit helpt?

Freedom of speech, met beperkingen

Voor de duidelijkheid, we hebben het hier over Amerika. Het land van ‘Freedom of speech’ bij uitstek. Het is daar zelfs de eerste bepaling in de grondwet, nog vóór het recht om wapens de bezitten en – uit zelfverdediging – rechtvaardig te gebruiken. Bij Meta is dat zogenoemde ‘First Amendment’ nu aan beperkende regels gebonden.

Personeel wordt namelijk vriendelijk doch dringend (en dwingend) verzocht niet met collegae te praten over onderwerpen zoals de discussie rondom het beperken van wapens (die van het ‘Second Amendment), abortus en vaccinatie. De interne memo waarin het personeel deze mededeling kreeg is uitgelekt en inmiddels door een woordvoerder van Meta ook al bevestigd tegenover TechCrunch.

Afleiding en verhitte discussies voorkomen

Meta zegt in de memo dat ze dit besluit genomen hebben om verhitte discussies over gevoelige onderwerpen te voorkomen. Tsja, voor je het weet moet CNN weer Breaking verslag doen van een ‘Office building mass shooting’. Het feit dat vrijwel iedereen Amerika met een wapen op zak mag rondlopen, maakt dat daar helaas een reëel risico.

Dat is natuurlijk niet waar Meta zich openlijk zorgen over maakt. Nee, verhitte discussies met collegae dragen niet bij aan de concentratie en de afleiding die daarmee gepaard gaat kan het uitvoeren van de taken waarvoor het personeel ingehuurd is, bemoeilijken. Meta wil dat haar personeel productief en gefocusseerd blijft.

“Zoals Mark (Zuckerberg, red.) onlangs zei, moeten we een aantal culturele verschuivingen doorvoeren om ons te helpen onze prioriteiten waar te maken. We doen dit om ervoor te zorgen dat interne discussies respectvol en productief blijven en ons in staat stellen ons te concentreren. Daarom hebben we besloten dat we niet langer elk discussieonderwerp op het werk toestaan. We denken dat dit een juiste strategie is om de gezondheid van onze interne gemeenschap op de lange termijn te waarborgen”, aldus de interne memo van Meta.