Meer flitspalen bij spoorwegovergangen

Naar aanleiding van een succesvolle proef met twee flitspalen bij spoorwegovergangen heeft ProRail besloten dat ze de komende maanden en jaren nog meer spoorwegovergangen van flitspalen gaan voorzien. En dat is een goede zaak. Wacht, wat? Iemand die het plaatsen van meer flitspalen een goede zaak vindt? Uuuhhmmm…

Nog snel even het spoor oversteken kan duur worden

Nee, zonder gekheid. Ik denk dat we het allemaal wel eens gedaan hebben. Ik als tiener in ieder geval wel. Zo kort mogelijk voordat een trein passeerde nog snel even naar de overkant van het spoor rennen. Of in de paar seconden tussen het moment dat de rode knipperlichten begonnen te knipperen en de slagbomen naar beneden kwamen, nog even snel met de auto doorrijden, want we hadden haast. Gevaarlijke acties die behalve tot (dodelijke) ongelukken kunnen leiden, ook een enorme impact hebben op treinmachinisten.

Enfin, ProRail heeft de afgelopen maanden getest met het plaatsen van een flitspaal bij een spoorwegovergang. Een van die testpalen stond vlakbij een school. Daar liepen kids vaak nog snel even het spoor over vlak voordat de trein arriveerde. Ook scooters en (brom)fietsers maakten zich daar schuldig aan, evenals in mindere mate, auto’s.

Tijdens de test bleek dat het aantal overtredingen door de aanwezigheid van een flitspaal in een paar maanden al gehalveerd was. Overtreders met een kenteken krijgen, als ze geflitst worden, ook een boete thuisgestuurd van het CJIB. Voor scooters en brommers is die 190 euro. Automobilisten mogen 280 euro aftikken. Uiteraard stelt ProRail dat het uitschrijven van boetes niet het voornaamste doel is. Al zal het wel mooi meegenomen zijn. Immers, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat willen dit jaar nog 40 flitspalen gaan plaatsen bij overwegen in Nederland. Met de boetes kunnen ze een deel van die kosten – waarvoor het ministerie 4,8 miljoen euro beschikbaar gesteld heeft – weer terugverdienen.