Mogen we straks nog maar 60 rijden op N-wegen?

Als het aan Veilig Verkeer Nederland (VVN) ligt, dan mogen we straks nog maar 60 km/h rijden op provinciale N-wegen. Dat is althans het advies dat de organisatie die begaan is met de veiligheid op de Nederlandse wegen, aan de overheid geeft.

Van 80 naar 60?

Op dit moment is de maximumsnelheid op provinciale wegen buiten de bebouwde kom, tenzij anders aangegeven, 80 kilometer per uur. Op wegen waar dat door de situatie ter plekke niet veilig is, heeft de wegbeheerder al beperkingen ingesteld. Daar mag je dan in de meeste gevallen maar maximaal 70 of 60 km/h rijden. Veilig Verkeer Nederland stelt nu voor om de maximumsnelheid op alle N-wegen te verlagen naar maximaal 60 km/h.

Volgens de verkeersveiligheidsorganisatie is die verlaging van de maximumsnelheid nodig omdat het aantal ongevallen met (dodelijk) letsel dat zich voordoet op de zogenoemde 80-kilometer wegen in verhouding veel hoger ligt dan op andere wegen. Van het totaal aantal fatale ongelukken, waarbij dus een of meerdere dodelijke slachtoffers te betreuren zijn, vindt 41 procent plaats op provinciale (N-)wegen. En dat terwijl die wegen maar zes procent van het totale wegennet beslaan.

Snelheid vaak oorzaak fatale ongelukken

Daarbij komt dat snelheid (en te hard rijden) nog altijd de hoofdoorzaak is van fatale ongevallen. VVN stelt dat de maximumsnelheid van 80 km/h op veel provinciale wegen niet veilig is. Die wegen hebben vaak smalle bermen en dus weinig mogelijkheden om uit te wijken, zeker wanneer in die bermen ook nog bomen geplaatst zijn of er een sloot langs loopt.

Naast het in algemene zin verlagen van de maximumsnelheid, pleit VVN ook voor meer en strengere handhaving op provinciale wegen. Daarvoor moeten meer trajectcontroles en (mobiele) flitsers ingezet worden en moeten de boetes voor excessieve hardrijders nog verder omhoog. En dat terwijl Nederland al een van de landen is met de hoogste boetes voor snelheidsovertredingen.