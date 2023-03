‘Flitspalen’ voor gevaarlijke stoffen

Al geruime tijd duiken ze her en der langs de snelwegen op. Een kast met camera’s op een paal. Ze zorgen voor nogal wat verwarring bij automobilisten omdat ze door veel bestuurders gezien worden als een nieuwe flitspaal. Dat vermoeden wordt nog eens versterkt door het feit dat steeds meer regio’s starten met het plaatsen van zogenoemde flexibele flitspalen. Die worden om de vier tot zes weken verplaatst naar een andere locatie.

Automobilisten die de nieuwe palen uit dit bericht zien staan, melden de locatie van deze palen dan ook massaal aan apps als Flitsmeister, met als gevolg dat iedereen die er vervolgens langs komt door die apps wordt gewaarschuwd voor een snelheidscontrole. Wees gerust, de nieuwe camerapalen flitsen niet op snelheid. Daarvoor staan ze bovendien ook wat hoog. En nee, ze worden ook niet gebruikt om van bovenaf in auto’s te kunnen spieken en zo appende of bellende bestuurders te kunnen pakken. Die camera’s bestaan wel, maar dat zijn dus niet deze.

Gevaarlijke stoffen transport

Vergeleken met 30 jaar geleden kun je tegenwoordig, zeker op autosnelwegen in drukke gebieden, bijna geen stukje asfalt meer vinden dat niet door een verkeerscamera bekeken wordt. Er staan honderden, misschien wel duizenden, camera’s op de Nederlandse snelwegen gericht. Dat zijn dus al lang niet meer allemaal snelheidscamera’s.

Dat geldt ook voor de nieuwe bijzondere camera’s die nu alweer enige tijd tot ‘flitspaniek’ leiden. Rijkswaterstaat zet deze camera’s namelijk in om te inventariseren hoeveel transporten met gevaarlijke stoffen over een bepaald traject rijden. Die inventarisatie is een jaarlijks terugkerend fenomeen van de wegbeheerder. Dit jaar duurt de telling nog tot 23 april. Daarna zullen de camera’s weer weggehaald worden.