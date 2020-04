Luxemburg is het eerste land met gratis openbaar vervoer

Luxemburg is een van de grote verrassingen van Europa. Het kleine, relatief onbekende landje vlakbij is niet alleen dichterbij dan je denkt (in minder dan vier uur ben je er), maar is ook nog eens onverwachts leuk, mooi en veelzijdig. En Luxemburg heeft een primeur: het is het eerste land ter wereld waar openbaar vervoer helemaal gratis is.

In het Groothertogdom, want dat is Luxemburg officieel, is het openbaar vervoer sinds eind februari 2020 gratis. Of je nu de bus, tram of trein neemt: je hoeft geen kaartjes meer te kopen.

Waarom is het openbaar vervoer gratis in Luxemburg?



De reden dat je vanaf eind februari 2020 gratis met openbaar vervoer kunt reizen in Luxemburg is dat de overheid hoopt daarmee het fileprobleem deels op te lossen. Daarnaast moet het ook voordelen opleveren voor het milieu wanneer meer mensen de auto laten staan en kiezen voor duurzamere vervoersmiddelen zoals de bus, tram of trein.

Verkeersopstoppingen waren namelijk lange tijd een groot probleem in Luxemburg. Het is wereldwijd een van landen met de meeste files. Dat komt omdat bijna iedereen naar de hoofdstad - Luxemburg Stad - reist om te werken, maar daarbuiten woont.

Gratis OV óók voor toeristen

Gratis OV is niet alleen van toepassing op mensen die wonen in Luxemburg, maar dat geldt ook voor toeristen. Dus ben je van plan om eens een stedentrip Luxemburg Stad te plannen, of misschien wel een mini roadtrip door dit verrassend leuke land te maken (hier vind je de beste tips), dan weet je dat je wat betreft het OV gewoon overal kunt instappen.

Die trip wil je sowieso een keer maken, want kijk maar hoe mooi Luxemburg is!