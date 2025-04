5 dingen die je kunt doen bij een stroomstoring

Eerder deze week was het in Spanje raak, toen in Enschede: een stroomstoring is enorm vervelend, zeker in een wereld die bijna volledig op elektriciteit leunt. Je kunt bij de pakken neer gaan zitten, maar er zijn genoeg dingen die je kunt doen als de stroom uitvalt.

Stroomstoring

Het is gelukkig vaak zo dat een stroomstoring maar een uur, hoogstens een paar uur duurt, maar je ziet wat er in Spanje gebeurde: dat was wel wat serieuzer. Het is fijn om dan in ieder geval te weten wat je zoal kunt doen. Dan bedoelen we niet een gezelschapsspel erbij pakken, maar wat je praktisch kunt doen om te zorgen dat je zo min mogelijk last hebt van de stroomstoring.

1. Check of er echt een storing is

Is er bij jou alleen een stop doorgeslagen of heeft de hele wijk geen stroom meer? Check of de stroom ook bij anderen is uitgevallen. Vaak is dat ‘s avonds heel eenvoudig: de hele straat is donker, maar overdag is het raadzaam om even een appje te sturen in de buurt-WhatsApp of even naar buiten te lopen en bij de buren aan te bellen. Je kunt er ook voor kiezen om contact op te nemen met Liander of een andere netbeheerder, zodat je kunt checken of zij (al) meer weten. Zij kunnen je soms ook een inschatting geven van hoe lang het nog duurt, mocht er een stroomstoring zijn die niet aan jouw stoppenkast ligt.

2. Zet apparaten uit

Was je laptop net aan het opladen? Was je net aan het koken op je elektrische kookplaat? Als het kan, zorg dan dat je elektrische apparaten uitschakelt: desnoods door de stekker uit het stopcontact te trekken. De reden hiervoor is niet dat ze gevaarlijk zijn zonder stroom, maar juist dat het gevaarlijk kan zijn als er wel weer stroom is. Het komt niet heel vaak voor dat er van alles kapotgaat, maar dat kan wel degelijk gebeuren.