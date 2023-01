Kunnen we de Doomsday Clock nog achteruit zetten?

De doemdagklok heeft nog nooit zo dichtbij 00:00 uur gestaan. Het is weliswaar maar 10 seconden dichterbij dan vorig jaar, 90 seconden voor middernacht is bepaald geen luxe. Wat die 00:00 betekent? Wereldwijde catastrofe . Maar waar we eigenlijk naar moeten kijken is niet hoe slecht het gaat, maar of we er nog iets aan kunnen doen om het beter te maken.

Doomsday Clock

De reden dat de doemsdagklok nog dichterbij die klokslag twaalf uur staat, dat is vooral de oorlog in Oekraïne. Wetenschappers denken dat hierdoor de kans op een nucleaire oorlog toeneemt en het is een feit dat nucleaire oorlogsvoering vrij desastreus is voor de mensheid. Het Science and Security Board bepaald sinds 1947 op basis van de toekomstblik van wetenschappers (waaronder Nobelprijswinnaars, zelfs Albert Einstein is erbij betrokken geweest) in hoeverre we verkeerd bezig zijn met de aarde en de mensheid an sich. Vooral de indirecte dreiging van Rusland om kernwapens te gebruiken zorgt voor meer seconden richting 00:00 uur. “Of het nu met opzet is of een fout, het is een verschrikkelijk risico.”

Klimaatverandering is naast nucleair gevaar een van de redenen dat die wijzers zo gevaarlijk dichtbij 00:00 staan. Ook de pandemie, de ontwikkeling van gevaarlijke technologie (of potentieel gevaarlijke technologie) en nepnieuws dragen eraan bij. Ooit stond de klok op zeventien minuten voor twaalf, maar de laatste jaren gaan die wijzers in rap tempo.