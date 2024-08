Kun je van microplastics in je lichaam afkomen?

We hebben steeds meer microplastics in ons lijf. Door het voedsel dat we eten, maar soms zelfs de lucht die we inademen. Het zit zelfs in sperma. Hoe komen we van dat schadelijke plastic in ons lijf af?

Microplastics

Onderzoekers doen nu een poging ons van microplastics af te helpen door microbes in voedsel te stoppen. Specifieke microbes die plastic opvreten. Net als het internet is dit een uitvinding die is bedacht door het leger. Als mensen op heel afgelegen locaties moeten werken, dan moet er toch iets gebeuren met de grote hoeveelheid plastic voedselverpakkingen. Hierop werd een soort systeem ontwikkeld dat in de auto kon worden meegenomen en waar dan plastic etende microben in werden gestopt.

DARPA, de Defense Advanced Research Projects Agency, biedt ondersteuning voor dit soort projecten, als ze geen sci-fi zijn maar werkelijkheid kunnen worden. Het idee dat we straks plastic etende microben zouden nuttigen klinkt natuurlijk heel vreemd. De onderzoekers zijn zich ook zeer bewust van deze ‘iewl’-factor die het heeft.

Scientists have found microplastics in human brain tissue. Read more @YaleE360: https://t.co/693aCNCiKN pic.twitter.com/17xOaKxAd4 — Yale Environment 360 (@YaleE360) August 22, 2024

Microbes eten

Voor dat zover is is het eerst bezig met een heel andere opdracht. De microbes plastic laten eten buiten het lichaam, dan in een soort proteïnepoeder te doen en dan aan mensen te voeren. Zo kunnen mensen in nood zich voeden en meteen de natuur schoonhouden. Het is dan dus niet om de plastics in ons lijf op te eten, maar ons te voeden bij nood. Het wordt sowieso moeilijk om het voor alle microplastics in ons lijf in te zetten: die bevinden zich immers allang niet meer op één plek.

We houden het dus misschien beter nog even bij het eten van die microbes om als voeding te dienen in noodsituaties. Reken dus niet heel binnenkort op een pakje microben bij je bestelling bij de McDonald’s. Als we überhaupt al over dat idee dat het vies is heen kunnen komen, want daar zetten de onderzoekers nog wel grote vraagtekens bij.

Op-ed: Strengthening #microplastic regulation to protect our kidneys. "More and more research is coming out showing how tiny plastic particles that we inadvertently consume on a regular basis damage our kidneys."https://t.co/HYE5A5xAFt — Environmental Health News (@EHNewsroom) August 23, 2024

Bloed geven

Wil je toch heel graag nu van de microplastics in je lichaam af, dan is dat heel lastig: onmogelijk zelfs. De micro-stukjes plastic worden door ons lichaam niet actief weggestuurd en dat zorgt dat ze gewoon aanwezig blijven. Het is in de moderne wereld onmogelijk om er schoon van te blijven. Er is op dit moment geen manier bekend om van deze rommel in ons lijf af te komen. Sommige mensen denken dat bloed doneren je kan helpen om van de microplastics af te komen, maar dat geldt dan alleen voor het bloed: je bloed wordt immers bijgevuld door je lijf als je bloed geeft. Toch zitten ze dan nog steeds in je organen en daarvan kunnen we als mensheid op dit moment niet af komen.