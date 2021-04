Koningsdag 2021: Willem gaat naar Brainport

Het is vandaag Koningsdag. Er zijn helaas geen grootse vieringen zoals we dat gewend zijn. Dat komt uiteraard door de coronamaatregelen. Het feestkoppel gaat wel nog even naar Eindhoven. Brainport Eindhoven

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, de Prinses van Oranje, Prinses Alexia en Prinses Ariane zijn aanwezig op de High Tech Campus in Eindhoven om daar Koningsdag te 'vieren'. Vanuit een studio nemen zij deel aan een speciale online en tv-uitzending waarin Brainport Eindhoven zich presenteert aan de hand van het thema KennisMaken.

Koningsdag online Sinds Willem-Alexander de nieuwe koning van Nederland is, vieren we niet langer Koninginnedag maar Koningsdag. Normaal gesproken een bruisende dag die garant staat voor flink wat evenementen en gezelligheid, maar ook Koningsdag is in 2021 helaas anders door alle coronaperikelen. Het advies is dus: Maak er dus vooral thuis of online een sfeervolle dag van in je mooiste oranje kloffie, en stel dat grootschalige Koningsdag-feest nog even uit tot 2022.

Tegenstanders van het Koningshuis Er zijn voor- en tegenstanders van onze monarchie. In veel onderzoeken en peilingen komt iedere keer naar voren dat ongeveer 80 procent van de Nederlanders voor ons Koningshuis is. Jongeren zijn minder fan van onze Koning en zijn gevolg. Daar zakt de steun onder de 55 procent. Het Koningshuis kost elke jaar ongeveer 350 miljoen euro. Dat is een hoop geld. En juist dat is de reden voor de tegenstanders om de vraag te stellen: Willen we dit wel met z'n allen? Ja, is het antwoord vooralsnog.

Geen grote Koningsdagfeesten

Waar normaalgesproken het hele land tijdens Koningsdag oranje kleurt, van grote steden tot kleine dorpjes, zullen er vandaag geen festiviteiten plaatsvinden. Vanwege de coronamaatregelen zijn vrijwel alle evenementen afgelast. Koning Willem-Alexander gaat wel met een klassiek Nederlandse bolide de weg op vandaag. Hij rijdt met zijn gezin in een oud Dafje rond. In Eindhoven (de geboorteplaats van de DAF) zullen zij onder andere te zien zijn in een karavaan met auto’s uit het DAF-museum. The Streamers sluiten Koningsdag 2021 feestelijk af bij Paleis Noordeinde The Streamers vervolgen hun Holland Tour met een legendarisch optreden vanaf Paleis Noordeinde in Den Haag. Vandaag zullen zij daar Koningsdag 2021 officieel afsluiten met een gloednieuwe liveshow.

Heel erg zeldzaam Het is hoogst zeldzaam dat het terrein van Paleis Noordeinde het decor vormt voor een concert. Het Koninklijk Paar en The Streamers willen Nederland trakteren op een feestelijke afsluiting van Koningsdag.

Kunstmatige intelligentie op Koningsdag

Techbedrijf Sioux Technologies, zangeres Chagall en choreograaf David Middendorp (Another Kind of Blue) trakteren de Koning en heel Nederland vandaag ook op een unieke voorstelling. Kunstmatige intelligentie maakt live interactie tussen één zangeres, twee dansers en twaalf drones mogelijk.

Hoe werkt dat precies? Zangeres Chagall draagt een motionsuit (bekend van videogames zoals FIFA) waarmee ze zowel een zwerm van twaalf drones als de muziek realtime aanstuurt (drones en muziek reageren live op haar bewegingen). Twee ondersteunende dansers (dansgroep Another Kind of Blue van David Middendorp) reageren vervolgens weer op de bewegingen van de drones en de muziek. Echt uniek hieraan is dat alle bewegingen tijdens het 6 minuten durende optreden live zijn, de drones zijn niet voorgeprogrammeerd. En dat kost tijd: maar liefst drie programmeurs van Sioux Technologies hebben er meer dan duizend uur aan gewerkt om dit mogelijk te maken.