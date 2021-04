Kijk morgenavond even omhoog: supermaan te zien op Koningsdag

Het is morgen niet alleen Koningsdag, je kunt met een beetje geluk en helder zicht ook genieten van een bijzonder verschijnsel: de supermaan. Deze maan lijkt groter en feller dan normaal en het is de volle maan die dit jaar het dichtst bij de aarde staat. Mooie bonus: het zou nog kunnen dat de supermaan een 'halo' krijgt door sluierwolken. Daarmee ontstaat er een kring om de supermaan. Wil je de supermaan zelf spotten? Hij komt op Koningsdag om 21.40u op. Als je hem mist, kun je in ieder geval nog genieten van alle foto's op social media. Sommige Twitteraars zitten er nu al klaar voor.

Wat is een supermaan?

De supermaan is een volle maan die relatief dicht bij de aarde staat. Toch valt dat 'dichtbij' wel mee. Het gaat om 27.000 kilometer, maar dat is lastig om met het blote oog te zien. Toch is de supermaan inmiddels een enorme hype geworden, iedereen wil hem zien en er een originele foto van maken. Sowieso levert een volle maan met helder zicht mooie plaatjes op, supermaan of niet. Alle aandacht maakt hem sowieso super, dus reken op een Instagramfeed vol supermanen.

Supermaan op Koningsdag

Het is zeldzaam dat de supermaan op een koninklijke feestdag te zien is. In 1909 was dit voor het laatst het geval, toen vierden we Koninginnedag op 31 augustus . In 2040 valt volle maan weer samen met Koningsdag, maar dat is geen supermaan. Bovendien kan tegen die tijd zomaar Amalia aan het roer staan en vieren we weer 'queensday'. Kortom: het is bijzonder dat de supermaan precies op deze feestdag te zien is.