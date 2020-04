Vannacht is de mooiste supermaan van dit jaar te zien

Wie gisterenavond naar buiten heeft gekeken, zal gezien hebben dat het bijna volle maan is. Komende nacht (van 7 op 8 april 2020) staat de maan iets dichter bij de aarde dan normaal en dat levert - in combinatie met volle maan - een zogenaamde supermaan op. Maar om die te zien moet je wel je wekker zetten: rond 04.35 uur zie je supermaan het beste. Gelukkig is het komende nacht een hele heldere nacht, dus als je vroeg opstaat is de kans dat je de supermaan kunt zien heel groot.

De mooiste supermaan van 2020

Een supermaan komt wel vaker voor, maar ook weer niet super vaak (haha). De reden dat de supermaan van komende nacht de mooiste van 2020 genoemd wordt, is omdat de maan vannacht het dichtst bij de aarde staat. We hebben het dan over een afstand van 363.595 kilometer. De maan lijkt door deze relatief korte afstand een stuk groter.

Voor wie niet weet wat je kunt verwachten van zo'n supermaan hebben we alvast wat foto's van eerdere keren dat de maan zo dicht bij de aarde stond gedeeld. Maar wil je het zelf zien, dan zou ik dus zeker je wekker zetten vannacht!