KLM is veiligste luchtvaartmaatschappij van Europa

Alle continenten werden ook afzonderlijk beoordeeld. Het was anders niet mogelijk om de maatschappijen met een sterke thuismarkt te vergelijken met bijvoorbeeld de Europese. In Europa staat KLM op de eerste plek, gevolgd door Finnair en Air Europa. Transavia doet het ook goed en staat op plaats vier.

Het JACDEC ( Jet Airliner Crash Data Evaluation Center) heeft voor het Duitse luchtvaarttijdschrift Aero International een lijst samengesteld van de 15 veiligste luchtvaartmaatschappijen ter wereld. En wat blijkt? KLM prijkt op de tweede plaats, achter Emirates. Daarmee is onze Nederlandse luchtvaartmaatschappij volgens JACDEC het veiligste van Europa. Er werd vorig jaar door de coronapandemie nog steeds veel minder gevlogen dan de jaren daarvoor. Daarom liet JACDEC crashes en incidenten uit het verleden zwaarder meewegen.

2021 was veiligste vliegjaar sinds 2017

Vandaag werd ook bekendgemaakt dat 2021 een veilig vliegjaar is geweest. Het Nederlandse luchtvaartveiligheidsadviesbureau To70 meldt dat vorig jaar 81 mensen zijn omgekomen bij vier dodelijke ongevallen wereldwijd - vergeleken met 299 doden bij vijf ongevallen in 2020. Het was een lastig jaar voor vliegtuigmaatschappijen, gelukkig lijkt dat niet ten koste zijn gegaan van de veiligheid. Het onderzoeksbureau keek alleen naar ongevallen met grotere passagiersvliegtuigen voor de burgerluchtvaart. De meeste mensen (62) kwamen op 9 januari 2021 om het leven tijdens een ongeluk met een Boeing 737-500 van de Indonesische maatschappij Sriwijaya Air. Het onderzoek lees je hier.