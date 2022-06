Je mag geen feestjes meer geven in Airbnb's

Het is zo langzamerhand vakantitijd aan het worden en veel mensen gaan eropuit. Lekker naar een Airbnb in Marseille of wellicht eentje op Terschelling. Misschien ben je zelfs van plan om je eigen huis op Airbnb te zetten. Dat kan nu met een iets geruster hart: feestjes zijn vanaf nu namelijk definitief verboden voor mensen die via Airbnb huren.

Geen afterparty

Ga je naar een festival in het buitenland, dan hoef je er niet op te rekenen dat er een afterparty kan worden gehouden in je Airbnb-appartement. Dat is wel jammer, maar het voordeel is dat dat twee kanten op werkt: verhuur jij je woning via Airbnb, dan hoef je iets minder bang te zijn dat mensen helemaal los gaan in de plek die jij thuis noemt.

In principe is het al sinds 2020 het geval dat Airbnb’s niet mogen worden gebruikt voor feestjes. De regel komt vooral voor uit de strenge coronaregels, maar het bedrijf merkt dat hier zo goed op wordt gereageerd dat het die regel standaard maakt. Het is namelijk niet alleen een voordeel voor de verhuurder, die met schade of hoge schoonmaakkosten (of -tijd) blijft zitten.