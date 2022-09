Israel gaat viermotorige vliegtuigen weren

Eind maart 2023 zal Israel niet meer bereikbaar zijn voor viermotorige toestellen. Dat heeft de lokale luchtvaartautoriteit (IAA) besloten. Dit betekent dat luchtvaartmaatschappijen die met kisten zoals de Boeing 747 of Airbus A380 op Israel vliegen vanaf dan andere toestellen moeten gaan inzetten. Duurzaamheid is de belangrijkste reden dat de IAA tot deze maatregel besloten heeft. De grote, kerosine verslindende en luidruchtige vliegtuigen worden gezien als een van de meest vervuilende en milieubelastende vervoersmiddelen.

Viermotorige toestellen al bijna verleden tijd

Hoewel het nog even duurt, tot 31 maart 2023, landen nu al nauwelijks nog viermotorige passagiersvliegtuigen op de Israelische luchthavens. Veel maatschappijen hebben al afscheid genomen van de Boeing 747, of zijn daarmee bezig. Hetzelfde geldt voor de Airbus A380, al wordt die her en der – door personeelstekorten – juist weer in ere hersteld. Vrijwel alle nieuwe toestellen, zoals de Boeing 777, 787 en Airbus A350, zijn uitgerust met twee motoren.

“De toename van het passagiers- en vliegtuigverkeer op Ben Gurion Airport is een milieu-uitdaging. Het weren van 4-motorige vliegtuigen is de eerste stap in een breder plan dat momenteel wordt geformuleerd", aldus Hagai Topolansky, de baast van de IAA.