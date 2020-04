Hooikoortsklachten? 5 tips die je nog niet kent!

De mensen die er ieder jaar last van hebben weten inmiddels dat het hooikoortsseizoen alweer is begonnen. Hoewel de heftigheid en klachten bij iedereen anders zijn, zorgen ze vaak voor veel ongemak. Dat varieert van niesbuien en verstopte neuzen tot geïrriteerde ogen benauwdheid. Op dit moment is het soms zelfs lastig te zeggen of je klachten nu komen door hooikoorts of het coronavirus. De pollen zijn er dit jaar weer vroeg bij en vooral door de bloeiende berken krijgen veel mensen last van hooikoortsklachten. Lees hier het actuele pollennieuws voor de komende 5 dagen.

Om klachten te verminderen kun je medicijnen slikken, maar er zijn nog meer dingen die je zelf kunt doen. Wij geven je 5 tips die je misschien nog niet kent!

1. Eten: honing en knoflook

We weten nog steeds niet zeker in hoeverre honing nu precies helpt tegen hooikoortsklachten, maar een lepeltje lokale honing zou voor sommige mensen een uitkomst zijn. Het idee hierachter: lokaal geproduceerde honing wordt gemaakt van stuifmeel van lokale planten en werkt als natuurlijk vaccin omdat je er na verloop van tijd immuun voor bent geworden. Knoflook zou goed zijn omdat dit een natuurlijke ontstekingsremmer is. Het beste is om het rauw te eten, in bijvoorbeeld een salade of dressing. Voor zowel honing als knoflook is er geen hard bewijs dat het helpt, maar het lijkt ons wel de moeite waard om te proberen.

2. Planten: meer planten in huis

Symptomen door allergie verminderen door een goed klimaat te hebben in huis en de vochtigheidsniveaus spelen daarbij een rol. In je huis is de ideale vochtigheidsgraad tussen de 40% en 60%. Om dit niveau te bereiken zou je bakjes met zout kunnen vullen en verspreiden door het huis als het te vochtig is. Is het juist te droog in je woning? Dan zet je meer planten neer. Ook slimme thermostaten kunnen een uitkomst zijn omdat deze de luchtvochtigheid binnenshuis in de gaten houden.

3. Slimme thermostaat

In de ochtend is de concentratie pollen het laagst. Dat weten de meeste hooikoortspatiënten waarschijnlijk wel. Dit is dan ook het beste moment om naar buiten te gaan en de ramen in huis open te zetten. Een slimme thermostaat kan de plotselinge veranderingen in temperatuur voor je herkennen en waarschuwen wanneer je bijvoorbeeld te lang een raam open laat staan. Zo krijg je minder pollen binnen en bespaart energie. Bovendien geeft zo'n slimme thermostaat je informatie over de luchtvochtigheid in huis en de luchtkwaliteit. Sommige thermostaten geven zelfs het pollenniveau en de pollenverwachting aan, zoals de die van tado°.