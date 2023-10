Het is Halloween: de leukste tweets en inhakers

Het is 31 oktober: Halloween. Een feestdag in de Verenigde Staten, die daar uitbundig wordt gevierd, maar ook steeds meer een evenement in Nederland. Waar in de States kinderen de straat opgaan om een soort Sint Maarten te doen en langs huizen te gaan voor snoep, zien wij Halloween meer als een reden om een thema-feestje te geven (iets dat overigens ook veel Amerikanen doen). En ja, veel bedrijven doen daar ook wat mee. Dit zijn de leukste tweets, inhakers en nieuwtjes rondom Halloween.

Embracing the hues of pumpkin season from above, even the skies are painting themselves in the colors of autumn. #KLM #Autumn #PumpkinSeason #Halloween pic.twitter.com/o2li8jjdi4 — KLM (@KLM) October 23, 2023

Kijk uit met het eten van Halloween-pompoenen: vergiftiging ligt op de loer https://t.co/abOrUM1in0 — Hart van Nederland (@HartvNL) October 28, 2023

In de #halloween sfeer . Waar lijkt deze zwam volgens jou op?



Bedankt voor het delen van deze spookachtige foto, Riemkje Roede. Wil jij jouw natuurfoto’s ook graag terugzien op onze social kanalen? Deel jouw mooiste foto's met #ivn_natuurliefhebbers pic.twitter.com/0M3DpEzGtk — IVN Natuureducatie (@IVNNederland) October 30, 2023

Even mn jaarlijkse tweet over Halloween.



Ik vind het een ongelooflijk k#tfeest. Een in Nederland traditieloos feest overgewaaid uit Amerika.



Met je kl#ten pompoenen. Verschrikkelijke kleding en schmink.



In 2024 weer een tweet van mij over Halloween. — Provie (@Provie_of_Proof) October 28, 2023

The Passion opgeven voor een jaarlijks Halloween-live tv spektakel vanuit Monster met verklede Beste Zangers van Nederland die de grootste draken voordragen, lijkt me een aardig idee. — ruud houweling (@RuudHouweling) October 26, 2023

Bang voor de Halloween pompoenen van de Albert Heijn pic.twitter.com/OJNxI2N5vz — Sinnéad (@sjuhneet) October 27, 2021

De leukste Halloween-kostuums In Amerika zijn er artiesten die er alles aan doen om maar met de meest originele kostuums op de proppen te komen. Zo ook dit jaar. Waar we in Nederland juist met Halloween eng verkleed gaan, is dat niet per se standaard in de VS. We zien mensen verkleed als Britney Spears, om de met messen zwaaiende zangeres een hart onder de riem te steken. Maar we hebben ook een Kill Bill-koppel en meer. Hier is een greep uit de creaties:

Donald Trump is nog steeds populair Of mensen nu gewoon hun oudere Halloween-kostuum hergebruiken of ook echt nu nog voor de beste man kiezen weten we niet, maar verkleed gaan als Donald Trump is nog steeds een van de populairste keuzes in de Verenigde Staten. De nogal uitgesproken ex-President van de Verenigde Staten staat in de top 5 populaire kostuums. Barbie, Wednesday, Doja Cat Demon, The Little Mermaid en M3GAN zijn het populairst onder vrouwen, wat veel zegt over de populariteit van films en series. Bij mannen is het Ken, Oppenheimer, Mandalorian, Super Mario en Donald Trump. Er moet wel bijgezegd worden dat het om de populairste outfits op TikTok gaat, dus wie weet is Donald Trump ook wel van de partij door de vele sketches die er van hem te maken zijn…

Een met mensenbloed gekoelde computer We denken dat de game Diablo IV deze Halloween wel heeft gewonnen. Waar veel games ervoor kiezen om een soort Halloween-thema te organiseren met nieuwe outfits voor personages, kiezen de mensen van Diablo IV ervoor (dat zich immers toch al in de hel afspeelt) om met een heel bijzondere prijsvraag te komen. Blizzard geeft een high end game-PC weg onder mensen die bloed doneren. Hartstikke leuk en goed bedacht om mensen naar de bloedbank te krijgen, maar die PC is niet normaal: hij wordt gekoeld met bloed. Menselijk bloed. Als er uiteindelijk 666 quarts bloed zijn binnengehaald (640 liter), dan zou de PC worden weggegeven (en verschijnen er ook nieuwe cosmetics in het spel, wel zo leuk voor de rest). Het is helaas alleen voor Amerikanen, anders hadden wij zeker meegedaan. Jij toch ook? Deze prijsvraag duurt overigens langer dan Halloween: 22 november is het klaar, maar ze schijnen met het bloed inmiddels al een heel eind te zijn (de actie startte op 20 oktober).