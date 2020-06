Goed Nieuws Vrijdag: feestje bij het Foute Uur, kat met 2 gezichten en robothond Spot zoekt een baasje

Ben je aan het aftellen tot de vrijdagmiddagborrel? Of geniet je inmiddels al van het weekend? Wij brengen je weer een wekelijkse portie met goed nieuws. Dat is lekker om het weekend mee te starten toch? En voor wie dit allemaal nog niet genoeg is: heb je de weersvoorspellingen al bekeken? De zomer start namelijk met echt zomers weer en dat is op zich al goed nieuws natuurlijk. Verder lees je deze week onder andere meer over 15 jaar het Foute Uur, de kat met 2 gezichten, pleisters voor alle huidskleuren en robothond Spot. Geniet van je weekend!

Een week lang Foute Uur-clips op Fox Het Foute Uur viert dit jaar zijn 15-jarig bestaan en hoe kun je nou beter een feestje vieren dan dingen nog groter te maken dan ze al zijn? Vandaar dat het Foute Uur zich van Qmusic enigszins verplaatst naar Fox. Natuurlijk kun je nog steeds op Qmusic luisteren, maar aankomende week (22 tot en met 28 juni) zie je om 19:00 uur op Fox heerlijk foute videoclips. Op Qmusic is het ook feest trouwens, daar is de hele week de top 1500 van het Foute Uur te horen, met ABBA, Queen en de Vengaboys natuurlijk.

De kat met 2 gezichten Deze week werd Narnia, de 'kat met 2 gezichten', in één klap wereldberoemd. Wat er zo bijzonder is aan deze kater? Hij werd geboren met een gezicht dat bijna exact gesplitst is in een grijs en zwart deel. Narnia is inmiddels vader geworden van twee kittens en die hebben ieder de kleur van een van zijn 'gezichten'. Het ziet er nogal bijzonder uit en Narnia verdient daarom zeker een plekje in deze editie van Goed Nieuws. Volg hem en zijn nakomelingen op Instagram en bekijk hier alle foto's van het nestje.

Het langverwachte The Last of Us 2 is uit We zijn inmiddels al druk doende met de review, want zelden was er een game waar zo hevig naar werd uitgekeken als de filmische survival-game The Last of Us 2. In dit avontuur zien we hoe het Ellie en Joel vergaat na alle actie en emotie uit het alom geprezen eerste deel. Hoewel het spel de afgelopen tijd is geteisterd door hackers die enorm veel spoilers hebben losgelaten, zijn er gelukkig veel gamers die deze spoilers konden omzeilen. En sowieso, zelfs met spoilers wil je dit avontuur zelf beleven. Waarom, dat vertellen we je begin volgende week in onze review van The Last of Us 2.



Pleisters in alle huidskleuren Het is natuurlijk bizar dat pleisters jarenlang maar in 1 of 2 kleuren te koop waren. Gelukkig gaat dat op zeer korte termijn veranderen. Zo kondigde pleisterfabrikant Band-Aid deze week al aan dat het pleisters op de markt gaat brengen in veel meer huidskleuren. Dat maakt de kans een stuk groter dat er voor iedereen een kleur tussenzit die redelijk matcht met je huid. We hopen dat er nog veel pleisterfabrikanten gaan volgen.

Robothond Spot van Boston Dynamics is te koop Bij sommige redactieleden staat dit hebbeding op de nummer één positie van de verlanglijst: robothond Spot van Boston Dynamics. Het mechanische dier is namelijk nu te koop voor een bedrag van 74.500 dollar. De robot heeft er 28 jaar over gedaan om te komen waar hij nu is, want normaliter verkoop Boston Dynamics geen robots aan het publiek. Dat is vanaf nu anders, want Spot kan dus helemaal van jou zijn. Hij is niet helemaal bedoeld als schoothondje, maar als industriële robot. Hij is een ster in rondlopen op allerlei soorten terrein en kan zelfs traplopen zonder om te stuiteren.



Amerikaanse tattooshop maakt vrolijke cover-ups van hatelijke tattoos Die naam van je ex, die enkeldolfijn die nu slechts een blauwe vlek is? Misschien heb je er wel eens over nagedacht om die te laten ‘overschilderen’. De cover-up tattoo wordt gebruikt om een oude tattoo waarmee je om wat voor reden dan ook niet blij mee bent te verschuilen. Zo zijn er ook mensen die heel groot ‘white’ of ‘88’ of een hakenkruis ooit hebben laten tatoeëren. In het licht van de protesten over de hele wereld is tattooshop The Gallery X Art Collective in Kentucky, Verenigde Staten begonnen om gratis cover-ups te zetten over tattoos die hatelijk, racistisch of gang-gerelateerd zijn. Het kost je niets, en je krijgt er een grappig nieuw design voor terug:



Handige app voor mensen met een voedselallergie Wie een voedselallergie- of intolerantie heeft moet in de winkels nauwgezet de ingrediëntenlijsten bekijken om zeker te weten dat ze het mogen eten. Een tijdrovend klusje en bovendien bestaat er nog altijd een kans dat je iets over het hoofd ziet. De nieuwe app Soosee gaat je hiermee helpen en maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van tekstherkenning en AR. Dat doet de app ook voor teksten in een andere taal en dat maakt het handig als je in het buitenland bent. Lees hier meer over Soosee.