Goed Nieuws: versoepelingen, nog meer wolven en Songfestival-stemmers krijgen geld terug

Welkom bij een nieuwe editie van onze rubriek Goed Nieuws! Elke vrijdag presenteren wij hier een verse portie fijne berichten. Omdat we in het nieuws veel vaker de moeilijke en nare dingen lezen, maar er genoeg moois in de wereld gebeurt. Deze week lees je onder andere meer over de versoepelingen die dit weekend ingaan (hoera!), het laatste seizoen van The Kominsky Method, het gaat goed met de wolven in ons land en bijen bijten bloemen om te overleven.

Versoepelingen per 5 juni De coronacijfers gaan de goede kant op, want het aantal besmette personen blijft dalen en de druk op de zorg in ziekenhuizen neemt af. Ook het vaccineren gaat hard en er wordt eerder versoepeld.Vanaf 5 juni (dat is morgen) mag er weer iets meer. Onder andere de culturele instellingen en bioscopen hangen de vlag uit, want zij kunnen eindelijk de deuren weer openen. Net als sauna's en zonnebankstudio's. De horeca mag langer openblijven (tot 22.00u) en het verbod op alcoholverkoop wordt verplaatst van 20.00u naar 22.00u. Ben je nog niet naar de sportschool geweest omdat je daar geen gebruik kon maken van de kleedkamers en douches? Vanaf morgen mogen die ook weer open. Wat een fijn begin van het weekend!

De wolf is definitief terug in Nederland Er is zelden zoveel over een dier geschreven als over wolven in Nederland. De eerste waarneming van een wolf op de Veluwe was een paar jee geleden groot nieuws en het lijkt erop dat ze het hier wel fijn vinden. Deze week bleek namelijk dat er 3 welpen zijn gespot bij het Wolvenmeldpunt (dat bestaat echt). In deze roedel zijn in 2019 vijf welpen en in 2020 vier welpen geboren. Het is onduidelijk hoe groot de roedel op dit moment is. Vlak voordat een nieuwe worp geboren wordt, vertrekt een deel van de oudere welpen. Zo breidt de wolvenpopulatie zich in Nederland steeds verder uit en dat vinden wij goed nieuws!

The Kominsky Methode: seizoen 3 Sinds vorige week staat het derde en laatste seizoen van The Kominsky Method op Netflix. Een verrassend leuke serie, waarvan de eerste 2 seizoenen vol zitten met goede grappen. Hoofdrolspelers Micheal Douglas en Alan Arkin zijn goed op elkaar ingespeeld. Helaas keert die laatste (in de rol van Norman Newlander) niet terug in het nieuwe seizoen. Dat is even wennen in de eerste aflevering, maar de grappen zijn nog net zo leuk en Michael Douglas overtuigt was ons betreft nog steeds. Een waardige afsluiting van deze mooie, ontroerende en grappige serie. Als je geen idee hebt waarover we het hebben: begin gewoon eens met het eerste seizoen. Je wordt niet teleurgesteld.

Bijen bijten in bloemen om ze eerder te laten bloeien Wetenschappers hebben ontdekt dat bijen een bijzondere methode hebben om eerder de vruchten te kunnen plukken van de bloem. De insecten bijten in de bloemen, om zo te zorgen dat ze eerder tot bloei komen. In Zwitserland is onderzoek gedaan waaruit bleek dat bijen wat vaker bij de onuitgekomen bloemen op bezoek gaan en ze manipuleren om te zorgen dat ze eerder groeien en bloeien. Er zit een interessante theorie achter: het is immers een bijzondere manier van communicatie tussen twee werelden: de bij die de bloem vertelt dat hij eten nodig heeft, waarbij hij als tegenprestatie zorgt dat bloem verder verstuift. Of zou het een nieuwe methode van bijen zijn om te overleven?

Een nieuw pak voor Shazam Het is een beetje een ondergeschoven kindje, de superheldenfilm Shazam. Toch was het eerste deel zo succesvol dat er een tweede deel volgt. Hierin zien we de komische superheld die eigenlijk een groot kind is terug in een nieuw kostuum. Een mooi exemplaar, dat wordt onthuld in een teaser voor de nieuwe film: Shazam - Fury of the Gods.

Mensen die niet konden stemmen tijdens Eurovisie Songfestival krijgen geld terug Goed nieuws voor de fans van het Eurovisie Songfestival. Tenminste, voor zij die probeerden hun stem door te sms'en, maar helaas bot vingen. T-Mobile heeft toegezegd dat deze honderden gedupeerden het geld terugkrijgen van de sms. Om hoeveel mensen het precies gaat, dat is onbekend. Mensen waarvan de sms niet goed doorkwam, kregen later op de avond een berichtje dat ze te laat waren met stemmen, terwijl dit niet het geval was. Enorm sneu, maar waarschijnlijk had weinig uitgemaakt voor wie uiteindelijk de winnaar werd: Italië.